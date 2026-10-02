İnekleri artık o sağacak! Yerli robot günde 75 hayvanı sağıyor

Hayvancılıkta sağım sürecini otomatik hale getirmek amacıyla geliştirilen yerli ve milli otonom sağım robotu, insan müdahalesi olmadan çalışabiliyor.
Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) Vakfı tarafından geliştirilen sistem, günlük 75 hayvana kadar sağım gerçekleştirebiliyor.
1 75 hayvana kadar sağım yapabiliyor
Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.
Festival alanındaki küme bölümünde sergilenen "Dost Anadolu Otonom Sağım Robotu", gün içerisinde 75 hayvana kadar tamamen otonom şekilde sağım yapabiliyor.
2 Çalışma sistemi "gönüllü sağım" esasına dayanıyor
Dost Teknoloji yetkilisi Nurullah Çalka, robotun tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve gençlerin sektöre ilgisinin artırılması amacıyla geliştirildiğini söyledi.
Robotun çalışma sisteminin "gönüllü sağım" esasına dayandığını belirten Çalka, hayvanların ihtiyaçlarına ve davranışlarına göre istedikleri saatlerde sağım ünitesine geldiğini ifade etti.
3 Birçok veri anlık olarak takip edilebiliyor
Sistem sayesinde hayvanların sağlık metrikleri, yem tüketimleri ve her bir memeden elde edilen süt miktarı gibi çok sayıda verinin anlık olarak takip edilebildiğini aktaran Çalka, elde edilen verilerin veteriner hekim ve çiftlik sahiplerine iletildiğini söyledi.
Çalka, bu verilerin koruyucu veterinerlik uygulamalarına katkı sağladığını belirtti.
4 "Türk mühendisliğinin bir harikası"
Robotun yazılımının yapay zeka destekli olduğunu aktaran Çalka, şöyle konuştu:
"Yazılımımız yapay zeka destekli otonom bir sistem. Yapay zekasından otonom sistemine tamamıyla Türk mühendisleri tarafından yazıldı ve hazırlandı. Donanımı, mekaniği, elektroniği tamamıyla Türk mühendisliğinin bir harikası diyebiliriz."
5 "Ocak ayı itibarıyla Türkiye'de hizmete alınacak"
Otonom sağım robotunun Lüleburgaz'da 5 yerde test edildiğini aktaran Çalka, "Ocak ayı itibarıyla Türkiye'de hizmete alınacak. Yerli teknolojiyle hayvancılık sektöründeki verimliliğin ve hayvan sağlığının artırılmasına katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.