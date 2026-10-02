İnekleri artık o sağacak! Yerli robot günde 75 hayvanı sağıyor

Sistem sayesinde hayvanların sağlık metrikleri, yem tüketimleri ve her bir memeden elde edilen süt miktarı gibi çok sayıda verinin anlık olarak takip edilebildiğini aktaran Çalka, elde edilen verilerin veteriner hekim ve çiftlik sahiplerine iletildiğini söyledi.

Çalka, bu verilerin koruyucu veterinerlik uygulamalarına katkı sağladığını belirtti.