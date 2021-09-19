Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde basın toplantısı düzenledi.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, kira artışları konusunda şunları söyledi: “Suistimal varsa bunun sorumlusu olan bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Özellikle yurt konusunda bir defa Türkiye’de biz bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık”
- Erdoğan, “Zincir marketlerdeki fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle buralardaki ciddi fiyat farklılıklarını da süratle kaldıracağız.” dedi.
- Afganistan’a insani yardım hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İnsani yardım konusunda bizim hiçbir zaman tereddütümüz olmaz.” ifadelerini kullandı.
“Temennimiz 2023 seçimlerine farklı bir şekilde girmek”
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim barajının düşürülmesine dair, “Temennimiz odur ki inşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha farklı bir şekilde girelim.” dedi.
- Erdoğan, Nahçivan koridoruyla ilgili, “İnşallah Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki bu sıkıntı, bu koridorların açılması vesilesiyle aşılmış olur.” diye konuştu.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Liderler Zirvesi’ne dair, “Göçmenler konusunda tabii ki mesajımız olacak çünkü bunun en büyük yükünü, kahrını çeken biziz.” ifadelerini kullandı.
“Atılması gereken adımları karşımızdakilerden görmemiz lazım”
- Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in açıklamalarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Atılması gereken adımları karşımızdakilerden görmemiz lazım. Eğer görmezsek gereken kararı alır ve ona göre de adımları atarız. Türkiye kimsenin bu noktada kapı kulu değildir.”
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