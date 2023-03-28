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Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi yayımlandı.

28 Mart 2023 | 01:17
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Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan YSK kararına göre, 14 Mayıs 2023 günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde, alfabetik sıralamaya göre Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık başvuruları 24 Mart 2023 tarihli kararla kabul edildi.

Yine YSK kararı ile Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden başvurusu kabul edilen Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden İrfan Uzun, Muhammed Ali Fatih Erbakan, Muharrem İnce, Sinan Oğan, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal için 22-27 Mart 2023 tarihlerinde 08.00-20.00 saatleri arasında ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına seçmenler tarafından yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde en az 100 bin seçmenin yazılı teklifiyle aday gösterilen Cumhurbaşkanı adaylarının alfabetik sıralamaya göre Muharrem İnce ve Sinan Oğan olduğu tespit edildi.

Yapılan değerlendirme sonucu Cumhurbaşkanı seçimi geçici aday listesi alfabetik sıralamayla;

 Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan ve Sinan Oğan'dan oluştu.

Kararda, adayların doğum tarihleri ve mezun oldukları üniversitelerin bilgileri de yer aldı. YSK'nin yayımladığı Cumhurbaşkanı geçici aday listesine 29 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17.00'ye kadar itiraz edilebilecek. AA

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