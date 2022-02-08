Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, elektrik fiyatlarında yaşanan artışa yönelik yeni bir düzenleme yapılabileceğini söyledi. Elektrikle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerekli talimatları verdiğini belirten Kalın, “Bununla ilgili neticeleri inşallah yakın zamanda göreceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kademeli tarifeye geçilen ve son olarak kilovatsaat kotası yükseltilen elektrik faturalarına ilişkin, “Vatandaşın yükünü hafifletecek yeni adımlar atılacak” dedi.

Kalın, A Haber’de yayınlanan “Sebep Sonuç” programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

“YENİ ADIMLAR ATILACAK”

Elektrik faturalarıyla ilgili vatandaşların şikayetlerinin olduğu hatırlatılan Sözcü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın millete son hitabında bu konuya ilişkin düzenleme yapılacağını açıkladığını anımsattı.

Kullanılan kilovat saat kotasının 150’den 210’a çıkartılmak suretiyle nispi de olsa bir rahatlamanın olacağını aktaran Kalın, “Cumhurbaşkanımız talimatlarını verdi, süreci yakından takip ediyor. Burada temel ilke vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyecek adımları ivedi şekilde atmak. Neticelerini yakın zamanda göreceğiz. Vatandaşın yükünü hafifletecek yeni adımlar atılacak” dedi.