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  • Deichmann Türkiye Ceo'su Atilla Özkul: "Hız kesmeden büyümeye devam ediyoruz"

Deichmann Türkiye Ceo'su Atilla Özkul: "Hız kesmeden büyümeye devam ediyoruz"

DEICHMANN Türkiye CEO’su Atilla Özkul açıkladı: "3.0 konsepti ile yenilenen mağazalarımızda modern tasarımlar ile müşterilerimize daha keyifli bir alışveriş deneyimi sunmaya hızla devam ediyoruz."

21 Şubat 2024 | 00:00
Son Güncellenme: 21 Şubat 2024 | 00:03
Deichmann Türkiye Ceo'su Atilla Özkul: "Hız kesmeden büyümeye devam ediyoruz"

DEICHMANN’ın 3.0 konsept mağazaları sadece büyük şehirlerdeki “flagship” mağazalarında değil; Türkiye’nin dört bir yanında müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Türkiye’deki yatırımlarımıza hız kesmenden devam ediyoruz…

CEO Atilla Özkul: "Mağaza sayılarımızı arttırarak, ayrıca mevcut mağazalarımızı da yenileyerek hem dünya trendlerini yakalayan hem de modayı uygun fiyata sunan bir marka olarak perakende sektöründe ilerliyoruz" dedi.

Ayrıca, 2023 yılında büyüme ivmesini daha da hızlandırdıklarının altını çizerek hem cirosal hem de adetsel anlamda büyüyerek başarılarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

Yerelleşme stratejimizi sürdürüyoruz…

CEO Atilla Özkul: "Global bir marka olarak Türkiye’de yıllardan beri yerel pazardaki tüketicilerin kültürel değerlerini, dinamiklerini, yaşam tarzı ve tüketim alışkanlıklarını önemsiyor ve yerelleşme stratejilerimizi buna göre belirliyoruz" diye devam etti.

"Global tedarik ağımızın yanı sıra; Türkiye’de birçok yerel üretici ile çalışıyoruz ve ürün tedarikimizin büyük bir çoğunluğunu Türkiye’den satın alarak gerçekleştiriyor; aynı zamanda çalıştığımız yerel üreticilerin globale açılmasına da yardımcı oluyoruz" diye ekledi.

“Yeni bir marka yüzü: ZEHRA GÜNEŞ”

CEO Atilla Özkul: "Voleybol milli takımımızın oyuncularından; başarılarıyla adından sıkça söz ettiren milli voleybolcu Zehra Güneş ile yeni bir iş birliğine imza attık." dedi.

Reklam yüzü Zehra Güneş ile birlikte Deichmann markası olarak; Türk sporunu ve sporcuları her koşulda desteklediklerini dile getirdi.


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