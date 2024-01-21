DEİK 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Sahiplerini Buldu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İş Konseyleri 2023 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurullarını ve 5. Ticari Diplomasi Ödül Törenini 20 Ocak 2024 tarihinde İstanbul’da gerçekleştirdi. DEİK çatısı altında ‘Ülke Bazlı İş Konseyleri’, ‘Sektörel İş Konseyleri’ ve ‘Özel Amaçlı İş Konseyleri’ olarak faaliyet gösteren 151 İş Konseyi'nin Seçimli Genel Kurulu aynı gün eş zamanlı yapılarak, DEİK İş Konseylerinin yeni dönem Başkanları ve Yürütme Kurulu Üyeleri seçildi.

Seçimli Olağan Genel Kurullarının ardından T.C. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Yönetim Kurulu Üyeleri, DEİK İş Konseyi Başkanları ve diplomatik misyon temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen DEİK 5. Ticari Diplomasi Ödülleri Töreni’nde ise, 2023 yılında ‘Kaynak Geliştirme’, ‘Üye İlişkileri’, ‘Medya Görünürlüğü’, ‘Networking’, ‘Diaspora’ ve ‘Üstün Performans’ alanlarında gerçekleştirdikleri faaliyetleriyle 6 kategoride 12 ödül ile ticari diplomasinin EN’leri ödüllendirildi.

Bakan Bolat: “DEİK, dünyanın hemen her ülkesinde muhatap kuruluşlarıyla tesis ettiği İş Konseyleri ile görevini başarıyla yapıyor”

Türkiye Yüzyılı projesi çerçevesinde DEİK ailesi, özel sektör kuruluşları, iş insanları ve kamu kurumlarının yoğun çabaları ile 2023'te ekonomik alanda ümit verici rakamlara ulaşmayı başardıklarını belirten Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Türkiye olarak küresel jeopolitik gerilimler, ticaretteki daralma, ağır enflasyon dalgası ve buna bağlı ekonomide durgunluğun olumsuz etkilerini, bizde dış dünya pazarlarında yoğun bir şekilde hissediyoruz. Ancak Türkiye'nin ihracatı 2023'ün 3. çeyreğinde yüzde 5,9 arttı ve 9 ayı ortalama yüzde 4,7 büyümeyle geçirdi. Son 13 çeyrekte ise Türkiye ekonomisi kesintisiz şekilde büyümeye devam etti. Almanya'nın yüzde 0,6 küçüldüğü, Euro bölgesinin yüzde 0,5'larda büyüdüğü bir tabloda bizim Türkiye olarak yüzde 4,7 olarak büyümemiz sevindirici. 2024 yılının ortalarında ve ikinci yarısında daha canlı bir ekonomik tablo ile daha canlı bir küresel ticareti görmeyi ümit ediyoruz. DEİK ise bu minvalde dünyanın hemen her ülkesinde muhatap kuruluşlarıyla tesis ettiği iş konseyleri platformları ile eşine az rastlanabilir bir iletişim kapasitesiyle bizim için iftihar vesilesi olan bir kuruluş olarak her zaman görevini başarıyla yapıyor. Göreve geldiğimizden beri en çok çalıştığımız iki kuruluştan birincisi DEİK. Yurt dışına beraber uçtuğumuz, tüm ülkeleri adeta taradığımız Türkiye'nin dış ticaretine Türkiye'nin dış hizmet gelirlerine biraz daha katkı nasıl yapabiliriz diye cansiperane çalıştığımız kurumlarımızdan biri DEİK. Bundan sonra da çalışmalarımız böyle artarak devam edecek.” şeklinde konuştu.

Bakan Bolat, 1923 yılında Cumhuriyet kurulurken 50 milyon dolarlık ihracata ulaşılan dönemden, 1980'de 2 milyar 900 milyon dolara, 1987'de aylık 1 milyar dolara ve 2023 itibariyle 256 milyar dolarlık ihracata ulaşıldığını aktararak, "Bu sabah aldığımız veriye göre bu yılın ilk 19 gününde 256 milyar doların üzerine çıktık yıllık bazda. Orta Vadeli Program'daki (OVP) 255 milyar dolar hedefimizi geride bıraktık. Bunun yanında hep birlikte 267 milyar dolara ulaşacağız. İnşallah yüzde 4,5-5 civarında ihracatımızda artışı sağladığımız taktirde 267 milyar dolar mal ihracat hedefimizi geçeceğiz. 2025'te 287 milyar dolar ve 2026'da 302 milyar dolar hedeflerimizi yakalayacağız." diye konuştu

Olpak: “46 DEİK üyemiz ilk defa İş Konseyi Başkanı seçildi”

DEİK İş Konseyleri 2023 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurulları ile DEİK’in yenilenirken kurumsal hafızasını da canlı tutan bir dinamizm ile ticari diplomasi faaliyetlerine devam edeceğini ifade eden DEİK Başkanı Nail Olpak, “Seçimler sonucunda, 46 DEİK üyemiz ilk defa İş Konseyi Başkanı oldular. 22 Başkanımız 3. dönem kuralı gereğince görevini bıraktı. 66 Başkanımız da görevlerine tekrar seçildi ve 11 de kadın başkanımız var. Bu değişim oranı ve kurumsal hafızayı canlı tutan makul devam, DEİK için çok güzel bir dinamizm anlamına geliyor. İş Konseyi seçimlerimizi tamamladık ama önümüzde yoğun bir gündem var. Bunlardan birisi de, Ticaret Bakanımız ve Cumhurbaşkanımızın da teşrifiyle Şubat ayında gerçekleştireceğimiz, 37. Seçimli DEİK Genel Kurulumuz olacak. Bir önceki Ticari Diplomasi Ödülleri törenimizden bu yana Cumhurbaşkanları, Devlet Başkanları, Bakanlar, diplomatik misyon temsilcileri ve iş insanlarının katılımlarıyla 1.500 Ticari Diplomasi etkinliğimizi birlikte gerçekleştirdik. DEİK olarak ülkemizin ticari diplomasi çalışmalarında bu yıl da her bölgede yönelik ayrı hedeflerimiz ve uzun gündemlerimiz var.” dedi.

Olpak: “İş Konseylerimizle ticari diplomasi faaliyetlerimize devam edeceğiz”

Küresel enflasyonun aşağı giden eğilimiyle faiz artırım sürecinin de sona yaklaştığına dikkat çeken DEİK Başkanı Nail Olpak, “Küresel büyümenin 2023 yılında yüzde 3 ve 2024 yılında yüzde 3’ün biraz altında olması bekleniyor. Küresel enflasyonun aşağı giden eğilimiyle, faiz artırım sürecinin de sona yaklaştığına dair beklentiler öne çıkmış durumda. Muhtemelen, küresel finansal koşulları bir miktar gevşeyecek. Bu, küresel anlamda bir fırsat olabilir. Ticaret yollarının somut hale gelmesi yeni ulaşım imkanlarıyla mümkün. Bu çerçevede birbiriyle entegre, intermodal ulaştırma altyapısı öne çıkıyor. Çin’in Kuşak Yol Projesi ile ABD’nin Daha İyi Bir Dünya için Yeniden İnşa Edin projesi ve AB’nin Küresel Geçit Projesi’ni bu çerçevede değerlendiriyoruz. Ticaret bakanlığımızın sorumluğunda yürütülen AB Yeşil Dönüşüm ve sınırda karbon düzenlemesi de, öncelikle belli sektörleri kapsıyor gibi görünse de, devreye girince, şartları sağlamıyorsanız, yeni ek vergiler, yani ek bariyerler demek. Zaten var olan vize ve TIR karnesi bariyerlerine ek olarak, bu unsurlar da gündemimizde olacak. Burada Gümrük Birliği’nin modernizasyonu da çok daha önemli ve çok daha acil artık. Kapsamı, tarım ve hizmetler sektörünü, kamu alımlarını da içine alacak şekilde mutlaka genişlemeli. Türkiye olarak 2024 yılı büyüme hedefimiz yüzde 4 olarak belirlendi. 2023 yılı ihracat hedefimizi zor koşullara rağmen aşarak 255,8 milyar dolara ulaştık. Hizmet ihracatımızla beraber bu yıl 375 milyar dolar hedefimiz var. Bu bağlamda her bir İş Konseyimizden beklentimiz, ihracatımızı arttırma önceliğimizin yanında, dış ekonomik ilişkilerimizin tümünde, o ülkeyle ve sektörle ilişkimizi sayısal olarak lehimize geliştiren somut adımlar atmak, buna fiili katkı sağlamak. DEİK ailemizde, İş Konseylerimizin ile birlikte bir kanadımız ülkemiz, diğer kanadımız dünya olmak üzere küresel ticari diplomasi faaliyetlerimizle Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Ticari diplomasinin EN’leri ödüllendirildi

DEİK çatısı altında faaliyet gösteren İş Konseylerinin, 6 kategoride 12 ödül ile taçlandırıldığı DEİK 5. Ticari Diplomasi Ödülleri sahiplerini buldu. İş Konseyleri performans sistemi kapsamında 2023 yılı Ticari Diplomasi Ödüllerini, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ve DEİK Başkanı Nail Olpak tarafından takdim edildi.

Kaynak Geliştirme kategorisinde; A grubunda DEİK/Türkiye-ABD İş Konseyi, B-C grubunda ise DEİK/Türkiye-Cezayir İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.

Üye İlişkileri kategorisinde; A grubunda DEİK/Türkiye-İspanya İş Konseyi, B-C grubunda ise DEİK/Türkiye-Bahreyn İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.

Medya Görünürlüğü kategorisinde; A grubundanda DEİK/Dijital Teknolojiler İş Konseyi, B-C grubunda ise, DEİK/Türkiye-Gürcistan İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.

Networking kategorisinde; A grubunda DEİK/Türkiye-Çin İş Konseyi, B-C grubunda ise DEİK/Türkiye-Singapur İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.

Diaspora kategorisinde; A grubunda DEİK/Türkiye-Hollanda İş Konseyi, B-C grubunda ise, DEİK/Türkiye-Venezuela İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.

Üstün Performans kategorisinde; A grubunda DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi, B-C grubunda ise DEİK/Türkiye-Avustralya İş Konseyi birinci olarak ödüle layık görüldü.