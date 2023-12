Denizli’de tasarımlar yarıştı

Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından, T.C Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde, geleceğin tasarımcılarını ev ve banyo tekstili sektörü ile buluşturmak, ev ve banyo tekstili sektöründe yeni tasarımcılar yetiştirilmesine teşvik etmek, yenilikçi ve özgün tasarımcı kimliğinin güçlenmesine yardımcı olmak ve Denizli’nin marka ve tasarım merkezi olması hedefinden yola çıkarak düzenlenen DENİB DESIGN Ev ve Banyo Tekstili Tasarım Yarışması’nın 3’üncüsünde final heyecanı sona erdi.

Final gecesinin açılış konuşmasında DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu şunları söyledi:

“2022 yılında ilimiz ihracatı 4,7 milyar dolara ulaştı. 2023 yılı Ocak-Kasım döneminde ilimizin ihracatı 3,8 milyar dolar oldu. Denizlili ihracatçılar olarak 25 farklı sektörde, 3 bine yakın ürün grubunda 185 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Tekstil-konfeksiyon sektörünün alt grubu olan ev tekstili ilimizin deneyim sahibi olduğu güçlü bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle kadın istihdamı konusunda fark yaratan sektör, katma değerli ihracatıyla da dikkat çekiyor. Merkezinde havlu, bornoz ve uyku grubu yer aldığı yarışmamızın teması bu sene “Dönüşümün Büyüsü”. Cumhuriyetimizin 100. yılında yarışmamızın temasıyla; uluslararası pazarlarımızda stratejik konulardan biri olan sürdürülebilirliği ve doğa dostu üretim anlayışının benimsenmesini tasarımlarımıza entegre etmeyi, böylelikle ilimizin ev ve banyo tekstili alanında kalite değerinin korunması ve rekabet gücümüzü artırmayı, böylelikle dönüşüme katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

YURTDIŞI EĞİTİM FIRSATI

Dönüşümün Büyüsü temasıyla düzenlenen yarışma, öğrencilere yönelik olarak iki kategoride ev tekstili ve banyo tekstili alanında finale kalan 14 finalistin 14 tekstil firmasıyla eşleştirilerek üretimleri gerçekleştirildi.

İki kategoride değerlendirmeye tabi tutulan tasarımlar arasından derece giren isimler belli oldu. Genç tasarımcılar, yarışmada para ödülü yanı sıra yurtdışında tasarım eğitimine başvurma imkânını kazandılar.

Dereceye giren isimler

Ev tekstili kategorisinde:

Hope to Fly Projesiyle: Edibe Zehra Kanıbol

After Us Projesiyle: Sedef Biricik

Payidar Kökler Projesiyle: Sena Çiftçi



Banyo tekstili kategorisinde:

Akköprü Macerası Projesiyle: Ivanna Zhydenko

Derin Anlam Projesiyle: Dilek Selçuk

Habitat Projesiyle: Sevde Ecem Gürbüz