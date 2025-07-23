Katı hal batarya savaşları: Perde tekrar açıldı

Uzun süredir teorik vaatler ve laboratuvar testleriyle sınırlı kalan bu teknolojiye ilişkin son dönemde yapılan açıklamalar, ticari üretim konusunda yeni bir ivme yaratmış durumda.

CNBC'nin haberine göre özellikle Çinli üreticiler Nio ve IM Motors’un geçen yılın ikinci yarısında piyasaya sürdüğü yarı katı hal bataryalı elektrikli araçlar, bu teknolojinin uygulamaya geçişinde dönüm noktası oldu.

Araştırma şirketi Rho Motion’a göre, aralarında Volkswagen, Mercedes-Benz, Stellantis, BYD, Nissan ve Toyota gibi küresel otomotiv üreticilerinin bulunduğu pek çok firma, ticari üretim hedefini 2027-2028 yıllarına çekmiş durumda.

Bu üretimlerin ilk aşamada tamamen katı değil, yarı katı hal batarya teknolojisine dayalı olması bekleniyor.

Katı hal bataryaların temel farkı, sıvı yerine katı bir elektrolit kullanmaları. Bu teknoloji, daha kısa şarj süreleri, daha yüksek güvenlik, potansiyel maliyet düşüşü ve Çin dışı tedarik zincirleri açısından avantaj sağlayabilir.