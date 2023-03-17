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Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerde bugün öğleden sonra başlayacak ve akşam saatlerinde etkisini artıracak kuvvetli yağışlara ilişkin uyarı yapıldı.

17 Mart 2023 | 13:25
Son Güncellenme: 17 Mart 2023 | 13:36
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Deprem bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra deprem bölgesinde başlayacak sağanak ve gök gürültülü yağışların, akşam saatlerinden sonra etkisini artırması bekleniyor.

Yağışların deprem bölgesi genelinde kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram), Adıyaman il geneli ile Şanlıurfa'nın kuzey ve batısı, Kahramanmaraş'ın güney ve doğusu, Gaziantep'in kuzey ve doğusunda çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olacağı öngörülüyor.

Yağışların, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Adıyaman'ın kuzey, Malatya'nın güney ve batısının yükseklerinde 1500 metre üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Bölgede, yakın zaman önce yaşanan şiddetli yağışlar sebebiyle toprağın doyması, dere ve nehirlerin seviyelerinin yükselmesi ve beklenen yeni kuvvetli yağışlar dikkate alındığında sellere ve su baskınlarına, yer yer gök gürültülü sağanak yağışla yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve kar yağışlarının olduğu yerlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

 

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