Deprem ekonomiyi de sarsacak
Türkiye’nin en önemli gündem maddelerinden biri de deprem. Son aylarda birbiri ardına yaşanan sarsıntılar, başta İstanbul olmak üzere birçok kentte yürekleri ağızlara getirdi.
Türkiye nüfusunun yüzde 95’inden fazlasının farklı derecelerde deprem riski taşıyan bölgeler içinde yer aldığını belirten Eva Gayrimenkul Değerleme Genel Müdürü Cansel Turgut Yazıcı, beklenen büyük depremin çok sayıda can ve mal kaybına yol açacağını, ülke ekonomisine etkisinin ise telafi edilemez ölçülere varacağını söyledi.
Yazıcı, telafisi mümkün olmayan can kayıplarının yanında ikincil maliyetlerin de ülke geneline büyük yük getireceğini vurguladı.
İkincil maliyetler, üretimin yapılamaması nedeniyle ülke ekonomisinde meydana gelecek makroekonomik ve mali bozulmalar olacak.
Yazıcı, “Bu maliyetleri bina ve taşınmaz hasarları, köprü, karayolu, demiryolu, iletişim hasarları, ihracat-ithalat dengesizliği, yatırımların durması olarak özetleyebiliriz” dedi.
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