Depremde iş yeri yıkıldı, mesleğini yeni atölyesinde sürdürüyor

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde promosyon ürün ve tabela tasarladığı iş yeri yıkılan 36 yaşındaki reklamcı Gülbahar Uzun, çalışmalarına ara vermek zorunda kaldı. Uzun, Ahi Evran Konteyner Sanayi Sitesi’nde kendisine tahsis edilen atölyede mesleğini sürdürme olanağı buldu.
1 2018 yılında kendi işini kurdu
Bir çocuk annesi Gülbahar Uzun, Çay Mahallesi'nde bir tekstil atölyesinde yıllarca çalıştıktan sonra elde ettiği birikimiyle 2018'de aynı mahallede kendi işini kurdu.
2 İş yeri depremde yıkıldı
Reklamcılık hizmeti verdiği kişiler için promosyon ürünler ve tabelalar tasarlayan Uzun'un bir apartmanın ilk iki katındaki işletmesi, Kahramanmaraş merkezli depremde yıkıldı.
3 İşine yeniden başladı
Çalışmaktan vazgeçmeyen depremzede girişimci, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Kırşehir Valiliğince oluşturulan Ahi Evran Konteyner Sanayi Sitesi'nde tahsis edilen atölyede iş hayatına yeniden başladı.
4 5 kişiye istihdam sağlıyor
Reklamcılığı sürdüren Uzun, tasarımdan imalata kadar birçok aşamada görev aldığı iş yerinde 5 kişiye istihdam sağlıyor.
5 Yaklaşık 4 milyon liralık zararı var
Gülbahar Uzun, AA muhabirine, depremler nedeniyle yaklaşık 4 milyon liralık zararının olduğunu söyledi.
6 "Yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz"
İşini adım adım yeniden kurduğunu dile getiren Uzun, "Tabii her şeyimizi kaybedince, makinelerin olmayışıyla sıfırdan başladık. Yavaş yavaş toparlamaya çalışıyoruz. Makineleri almaya başladık." dedi.
7 Müşteri sayısını artırmayı hedefliyor
Uzun, müşteri sayısını artırmayı hedeflediğini belirterek, "İleride hedefim gerçek anlamda işleri toparlayıp reklam alanında kullanılan yeni makineleri alıp birçok kişiye istihdam sağlamak. Üretimi fabrikasyona çevirip işleri daha da büyüterek insanlara ekmek kapısı kazandırmak istiyorum." dedi.
8 Birçok işi aynı anda yapıyor
Gülbahar Uzun, promosyon ürünlerin ve reklam tabelalarının hazırlanması gibi birçok işle meşgul olduğunu da kaydetti.
9 "Hayatımdan memnunum ve ayakta durmaya çalışıyorum"
Uzun, "Tabela taşınması işlerinde pikap kullanıyorum. Özel aracım vardı, onu sattım. Bazen babam 'Kızım neden arabanı sattın?' diyor ama işim için şu an önemli olan bu çünkü işime daha çok yarıyor. Hayatımdan memnunum ve ayakta durmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.