Depremde iş yeri yıkıldı, mesleğini yeni atölyesinde sürdürüyor

Uzun, "Tabela taşınması işlerinde pikap kullanıyorum. Özel aracım vardı, onu sattım. Bazen babam 'Kızım neden arabanı sattın?' diyor ama işim için şu an önemli olan bu çünkü işime daha çok yarıyor. Hayatımdan memnunum ve ayakta durmaya çalışıyorum." ifadelerini kullandı.