DESİAD, Anadolu 500’e giren Denizlili şirketleri ödüllendirdi

Ekonomist Dergisi tarafından düzenlenen Anadolu’nun en büyük 500 şirketi araştırmasında 2021 yılı bilançolarına göre listeye giren Denizlili firmalara, Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği (DESİAD) tarafından düzenlenen törenle plaket verildi. 2021 yılını kapsayan ciro, vergi öncesi kâr, ihracat, öz sermaye, istihdam verileri baz alınarak hazırlanan Anadolu 500 listesinde Denizli’den 20 firma yer aldı.

Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği (DESİAD) Anadolu 500 Yereldeki Yüzümüz sloganı ile Denizli’nin gururu olan 20 firma için tören düzenledi. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimler katıldı. Törende, Prof. Dr. Özgür Demirtaş da konuşmacı olarak yer aldı.

TÖRENE KATILAN İSİMLER

Törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Şenüz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Denizli Baro Başkanı Adnan Demirdöğer, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli OSB Başkanı Abdülkadir Uslu, GESİFED Başkanı Oktay Mersin, DEGİAD Başkanı Hakan Urhan, BASİAD Başkanı Şeref Arpacı, Anadolu 500’e giren 20 Denizlili firmanın yöneticileri, iş insanları ve sanayiciler katıldı.

DESİAD’ın ev sahipliğinde gerçekleşen törende Ekonomist Dergisi'ne verilen plaketi Proje Müdürü Selçuk Ergenç teslim aldı.

LİSTEYE GİREN ŞİRKETLER

ER- BAKIR

SEVAL KABLO

KARDEMİR ÇELİK.

SADIK GRUBU

MENDERES TEKSTİL .

AYNES GIDA

PAMUKKALE KABLO

ATOM KABLO

SÜRÜ TEKSTİL

AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.

GAMATEKS TEKSTİL

ÖZGÜVEN KABLO

UĞURLULAR TEKSTİL

KAYNAK İPLİK

OZANTEKS TEKSTİL

ERİKOĞLU EMAYE

KÜÇÜKER TEKSTİL

MERCAN KİMYA

KIMIL TEKSTİL

CMK KABLO