DESİAD, Anadolu 500’e giren Denizlili şirketleri ödüllendirdi

Ekonomist Dergisi tarafından düzenlenen Anadolu’nun en büyük 500 şirketi araştırmasında 2021 yılı bilançolarına göre listeye giren Denizlili firmalara, Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği (DESİAD) tarafından düzenlenen törenle plaket verildi. 2021 yılını kapsayan ciro, vergi öncesi kâr, ihracat, öz sermaye, istihdam verileri baz alınarak hazırlanan Anadolu 500 listesinde Denizli’den 20 firma yer aldı.
Denizli Sanayici ve İşadamları Derneği (DESİAD) Anadolu 500 Yereldeki Yüzümüz sloganı ile Denizli’nin gururu olan 20 firma için tören düzenledi. Merkezefendi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene siyaset ve iş dünyasının önde gelen isimler katıldı. Törende, Prof. Dr. Özgür Demirtaş da konuşmacı olarak yer aldı.
TÖRENE KATILAN İSİMLER
Törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Şenüz Doğan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, Denizli Baro Başkanı Adnan Demirdöğer, Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli OSB Başkanı Abdülkadir Uslu, GESİFED Başkanı Oktay Mersin, DEGİAD Başkanı Hakan Urhan, BASİAD Başkanı Şeref Arpacı, Anadolu 500’e giren 20 Denizlili firmanın yöneticileri, iş insanları ve sanayiciler katıldı.
LİSTEYE GİREN ŞİRKETLER
ER- BAKIR
SEVAL KABLO
KARDEMİR ÇELİK.
SADIK GRUBU
MENDERES TEKSTİL .
AYNES GIDA
PAMUKKALE KABLO
ATOM KABLO
SÜRÜ TEKSTİL
AYDEM YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.
GAMATEKS TEKSTİL
ÖZGÜVEN KABLO
UĞURLULAR TEKSTİL
KAYNAK İPLİK
OZANTEKS TEKSTİL
ERİKOĞLU EMAYE
KÜÇÜKER TEKSTİL
MERCAN KİMYA
KIMIL TEKSTİL
CMK KABLO