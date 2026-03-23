Dikiz aynası süsü yasak mı? Dikiz aynasına koku asma cezası ne kadar?

Araç Sahipleri Ne Yapmalı?

Paniğe kapılmadan önce sürüş güvenliğinizi gözden geçirmeniz yeterlidir:

Görüş Açınızı Kontrol Edin: Sürücü koltuğuna oturduğunuzda, aynadaki nesne sağ ön çaprazı görmenizi engelliyorsa o nesneyi kaldırmanız hem cebiniz hem de güvenliğiniz için en doğrusudur.

Alternatifler: Araç içi kokuları aynaya asmak yerine havalandırma ızgaralarına takılan tiplerden seçmek, herhangi bir cezai işlemle karşılaşma riskini tamamen ortadan kaldırır.

Teyit Edin: Resmi bir açıklama (Emniyet Genel Müdürlüğü veya Trafik Başkanlığı) gelmediği sürece sosyal medyadaki "kesin yasaklandı" haberlerine ihtiyatla yaklaşın.