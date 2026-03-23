Dikiz aynası süsü yasak mı? Dikiz aynasına koku asma cezası ne kadar?

Bu iddialar, her ne kadar araç sahipleri arasında büyük bir paniğe yol açsa da, konunun hukuki dayanağı ve uygulama biçimi iddia edildiği kadar "yeni" veya "spesifik bir koku yasağı" değildir.
2.167 TL Ceza İddiası Gerçek mi?
Sosyal medyada paylaşılan 2.167 TL tutarındaki ceza rakamı, 2026 yılı için belirlenen trafik cezası tarifelerinden biridir; ancak bu ceza doğrudan "dikiz aynasına koku asmak" şeklinde bir maddeye ait değildir.
Aslında bu ceza, Karayolları Trafik Kanunu'nun Görüşü Engelleyici Unsurlar ile ilgili maddelerinden kaynaklanmaktadır:
Madde 30/1-b: "Görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar, eşya veya çıkıntıları olan araçları kullanmak..." maddesi üzerinden ceza kesilebilmektedir.
Uygulama: Trafik ekipleri, aynada asılı olan nesnenin (koku, tespih, oyuncak vb.) sürücünün görüş açısını kapattığına ve
Yasak "Koku Asmak" mı, Yoksa "Görüşü Engellemek" mi?
Buradaki kritik ayrım şudur: Mevzuatta "dikiz aynasına koku asmak yasaktır" diye spesifik bir cümle bulunmaz. Yasak olan, sürücünün ön cam görüşünü kısıtlayan her türlü aksesuardır.
Küçük kokular: Genellikle doğrudan ceza sebebi sayılmaz, ancak denetimi yapan memurun takdir yetkisi vardır.
Büyük aksesuarlar: Büyük boy muskalar, büyük peluş oyuncaklar veya görüşü ciddi şekilde kapatan geniş süsler doğrudan ceza kapsamına girer.
İdari Karar: Sosyal medyada paylaşılan ceza tutarları genellikle bu kuralın ihlali durumunda uygulanan güncel alt/üst limitleri yansıtmaktadır.
Araç Sahipleri Ne Yapmalı?
Paniğe kapılmadan önce sürüş güvenliğinizi gözden geçirmeniz yeterlidir:
Görüş Açınızı Kontrol Edin: Sürücü koltuğuna oturduğunuzda, aynadaki nesne sağ ön çaprazı görmenizi engelliyorsa o nesneyi kaldırmanız hem cebiniz hem de güvenliğiniz için en doğrusudur.
Alternatifler: Araç içi kokuları aynaya asmak yerine havalandırma ızgaralarına takılan tiplerden seçmek, herhangi bir cezai işlemle karşılaşma riskini tamamen ortadan kaldırır.
Teyit Edin: Resmi bir açıklama (Emniyet Genel Müdürlüğü veya Trafik Başkanlığı) gelmediği sürece sosyal medyadaki "kesin yasaklandı" haberlerine ihtiyatla yaklaşın.