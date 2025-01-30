Diplomasi ve iş dünyasını buluşturacak: İstanbul Diplomatik Kulübü kuruldu

İstanbul Diplomatik Kulüb’ün başkanlığını, diplomasi, enerji ve yatırım konularında uluslararası bir otorite olarak kabul edilen eski diplomat, OECD, British Gas, Invensys üst düzey yöneticisi, Global Resources Partners yönetim kurulu başkanı Mehmet Öğütçü yürütüyor.

Kulübün İcra Direktörlüğünü ise uluslararası diplomasi, siyaset ve küresel medya alanında geniş tecrübeye sahip olan Kahraman Halisçelik yapıyor. Halisçelik aynı zamanda Bizim Dünyamız Vakfı’nın başkanı.

GÜÇLÜ YÖNETİŞİM YAPISINA SAHİP

İstanbul Diplomatik Kulübü, güçlü bir yönetişim yapısına sahip; diplomasi, iş dünyası ve medya alanında başarılı geçmişleri bulunan etkili kişilerden oluşuyor.

Başkan Mehmet Öğütçü, kulübün vizyonunu şu şekilde ifade etti:

“İstanbul’un jeopolitik önemi, iş dünyası mirası ve zengin tarihi, onu küresel bir diplomasi ve iş merkezi haline getiriyor. İstanbul Diplomatik Kulübü olarak, diplomasi, savunma, finans ve iş dünyasını sonuç odaklı bir yaklaşımla bir araya getirip güncel stratejik sorunlara yenilikçi çözümler sunmayı, arka kapı diplomasi ve diyalogla iş fırsatları yaratmayı hedefliyoruz. Kulüp, yalnızca fikirlerin değil, somut projelerin de hayata geçirildiği ve geleceğe dönük girişimlerin filizlendiği özel bir platform olacak.”

‘DİPLOMASİ VE İŞ DÜNYASI BİRLİKTE HAREKET ETMELİ’

İstanbul Diplomatik Kulübü İcra Direktörü Kahraman Halisçelik, kulübün önemini şöyle vurguladı:

“Dünya önemli değişimlerin eşiğinde. Modern diplomasi artık yalnızca devletler arası ilişkilerle sınırlı değil. İş dünyası, medya ve sivil toplum bu sürecin ayrılmaz bir parçasıdır. İstanbul Diplomatik Kulübü, bu aktörlerin bir araya gelip işbirliği yapacağı, ortaklıklar kuracağı benzersiz bir platform olacaktır.”

YÖNETİM MODELİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Katılımcı ve Şeffaf Yönetim: dünyanın farklı bölgelerden ve Türkiye’den gelen temsilciler, diplomasi, iş dünyası, finans, savunma ve medya alanlarında karar alma süreçlerine aktif katılım sağlamaktadır.

dünyanın farklı bölgelerden ve Türkiye’den gelen temsilciler, diplomasi, iş dünyası, finans, savunma ve medya alanlarında karar alma süreçlerine aktif katılım sağlamaktadır. Çok Sektörlü Yaklaşım: Kulüp, çeşitli sektörlerden uzmanların ve liderlerin katkılarıyla küresel sorunlara bütüncül çözümler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Kulüp, çeşitli sektörlerden uzmanların ve liderlerin katkılarıyla küresel sorunlara bütüncül çözümler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Genç Liderlere Fırsat: Yeni nesil diplomatlar, iş insanları ve medya temsilcilerine de yer vererek geleceğe yönelik bir vizyonun temel taşlarının döşenmesine katkı sağlamaktadır.

STRATEJİK ORTAKLIKLAR GELİŞTİRME HEDEFİ

İstanbul Diplomatik Kulübü, uluslararası arenada önemli rol oynayan benzeri kuruluşlarla karşılıklı yarar esasına dayalı stratejik ortaklıklar geliştirmeyi hedefliyor.

Kulüp, yalnızca Türkiye'de değil, bölgesel ve küresel meselelerde de etkili, bağımsız ve üretken bir aktör olmayı hedefliyor. Yaklaşan dış politika, iş, enerji, savunma ve yatırım alanlarındaki etkinlikler ve projeler ile bu vizyonu pekiştirmeyi öngörüyor.

İstanbul Diplomatik Kulübü’nün 2025 faaliyet alanları arasında Suriye ve Ukrayna’nın yeniden imarı, Avrupa ve Ortadoğu’da yeni güvenlik mimarisi, Trump döneminde ticaret, yatırım ve teknolojide beklenen dönüşüm ve krizler, İran’ın geleceği, enerji ve iklim değişikliği be gelecekte diplomasinin nasıl evrileceği gibi konular yer alıyor.