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DMM'den Ankara açıklaması

DMM'den yapılan açıklamada, "İddia edilenin aksine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin verilen soruşturma izni, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsamaktadır." denildi.

24 Mart 2025 | 16:16
DMM'den Ankara açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ankara Büyükşehir Belediyesine (ABB) konser soruşturması başlatıldı" iddiasının manipülasyon içerdiğini, soruşturma izninin ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'Ankara Büyükşehir Belediyesine konser soruşturması başlatıldı' iddiası manipülasyon içermektedir. İddia edilenin aksine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ilişkin verilen soruşturma izni, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı değil konuyla ilgili personeli kapsamaktadır.

İçişleri Bakanlığı mülkiye müfettişlerince yapılan ön inceleme neticesinde düzenlenen 31 Ocak 2025 tarihli rapor doğrultusunda 130 konseri kapsayan hizmet alımlarına ilişkin inceleme bugün tamamlanmıştır. Bu kapsamda 33 konser hakkında, kamu zararı iddiasıyla soruşturma izni verilmiştir. Bahse konu soruşturma sonucu Ankara Valiliğince Ankara Büyükşehir Belediyesinin 6 personeli hakkında soruşturma izni verilmiştir. Bahse konu teftiş işlemleri, yılın belirli dönemlerinde rutin olarak yapılmakta olup, güncel bir soruşturma başlatılmış gibi servis edilerek manipülasyon yapıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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Borsada yarın temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
Aksa Akrilik'ten tesis yatırımı duyurusu
Bugün temettü dağıtacak 1 şirket var: 5.327 TL
SASA'dan kredi notu açıklaması
Akçansa temettü 2025 ne zaman? Ödeme tarihi ve miktarı
KAP'ın internet sitesi yenilendi
Borsada emir/işlem oranı ve ücretinde değişiklik
SPK’dan yeni tedbirler: 3 karar
Borsada bu hafta genel kurulu olan 73 şirket
BİM, Ford, Tüpraş, Telekom... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Borsa, altın, döviz: Yatırım araçları bu hafta ne yaptı?
Borsada kırmızı gün: 21 Mart gün sonu rakamları
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Borsada dün temettü duyuran 4 şirket
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