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Doğan Holding, Antakya Medeniyetler Korosu’nun 3 yıl boyunca ana destekçisi olacak

Doğan Holding ve Aydın Doğan Vakfı, Antakya Medeniyetler Korosu ile uzun soluklu bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, Doğan Holding koronun 3 yıl boyunca ana destekçisi olacak. Ayrıca bu yıl Aydın Doğan Ödülü’nün 27’ncisini Antakya Medeniyetler Korosu’na veren Aydın Doğan Vakfı da depremde büyük kayıplar yaşayan koronun müzik ekipmanlarının alımı ile koronun faaliyetlerinin devamlılığı için destek verecek.

03 Şubat 2024 | 09:49
Doğan Holding, Antakya Medeniyetler Korosu’nun 3 yıl boyunca ana destekçisi olacak

Doğan Holding, Antakya Medeniyetler Korosu’nun ana destekçisi olacak. Aydın Doğan Vakfı ile birlikte koronun sanatsal faaliyetleri desteklenirken, Anadolu'nun zenginliğinin ve ortak değerlerinin müziğin birleştirici gücüyle yaşatılmasına da katkı sağlanacak.

Antakya Medeniyetler Korosu, Doğan Holding ve Aydın Doğan Vakfı’nın destekleriyle, 6 Şubat akşamı, depremin yıl dönümünde, Antakya Köprübaşı’nda saat 18.00’de bir ağıt programı gerçekleştirecek. Bu etkinliğin yanı sıra, yıl boyunca özellikle deprem bölgesinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. 

"Anadolu’nun kadim değerlerine sahip çıkacak, onları geleceğe taşıyacağız"

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Begüm Doğan Faralyalı, Antakya Medeniyetler Korosu ile olan iş birliklerini anlatırken, “Ülkemizi derin bir kedere boğan ve bir yıl geçmesine rağmen yüreğimizde hala taze acılar olarak varlığını sürdüren deprem felaketinin ardından en önemli hatırlatma bizi biz yapan değerlerin farkındalığıdır. Yaralarımızı sarmak ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmak için en çok da özümüze, kültürümüze sahip çıkmaya ihtiyacımız var. Hayata can veren makamlarıyla toplumu bir arada tutmayı amaçlayan Antakya Medeniyetler Korusu ile beraber Anadolu’nun kadim değerlerine sahip çıkacak, onları geleceğe taşıyacağız. Anadolu'nun zengin kültürel mirasını çeşitli ezgilerle sanki bir ayna tutarcasına yansıtan Antakya Medeniyetler Korosu’nu desteklerken, Doğan Holding olarak pusulamız kabul ettiğimiz değerlere sahip çıkıyor ve daha iyi bir gelecek yaratma amacımıza hizmet ediyoruz.” dedi.

Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat ise iş birliği hakkında “Bizler Antakya Medeniyetler Korosu olarak, 2007 yılından itibaren ülkemizdeki bir arada yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek için kurulmuş bir topluluğuz. 6 Şubat depreminden sonra maalesef koromuzdan 7 arkadaşımızı kaybettik, bunun yanı sıra umutlarımızı kaybettik. Böyle bir zamanda Doğan Grubu bizi unutmayıp, hem 2023 Aydın Doğan Ödülü’nü bize vererek, hem de bu işbirliği kapsamında maddi ve manevi destek vererek geleceğe umutla bakmamızı sağlamışlardır. Kendileri ile gerçekleştirdiğimiz böylesine anlamlı bir birliktelik için Doğan Holding ve Aydın Doğan Vakfı’na sonsuz şükranlarımızı sunarız.” dedi

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