Dolar 1973'ten beri böylesini görmedi

CNBC'nin haberine göre 1973’te dönemin Başkanı Richard Nixon’ın Bretton Woods sistemini sona erdirmesinden bu yana ilk kez bu ölçekte bir düşüş yaşandı.

Dolar, haziran ayı sonunda Şubat 2022’den bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Doların değer kaybının temel nedenleri arasında ABD’de artan bütçe açıkları, yüksek kamu borcu, faiz indirimi beklentileri ve ticaret politikalarında yaşanan belirsizlikler gösteriliyor.

Uzmanlara göre bu etkenler, yılın ikinci yarısında da dolar üzerindeki baskıyı sürdürebilir.

"Olumsuz tetikleyici fazlasıyla mevcut"

B. Riley Wealth Management Baş Piyasa Stratejisti Art Hogan, doların değer kaybını değerlendirdiği açıklamasında şunları söyledi:

"Devasa bütçe açıkları sürüyor, iki siyasi taraf da bunu durdurmak istemiyor. Ticaret ve güvenlik politikaları müttefikleri uzaklaştırıyor. Olumsuz tetikleyiciler fazlasıyla mevcut."

Ocak ayının ortasında başlayan düşüş, yalnızca nisan ortasında kısa bir süreliğine kesildi.

Bu geçici toparlanma, dönemin başkanı Donald Trump’ın tarifelerinin beklenenden daha düşük olacağı yönündeki beklentilerle gerçekleşti. Ancak genel seyir düşüş yönünde kaldı.

ABD'nin küresel ekonomik ayrıcalıkları zayıfladı mı?

Doların zayıflaması, Amerikan hisse senetleri üzerinde doğrudan olumsuz bir etki yaratmadı.

S&P 500 endeksinde yer alan şirketlerin gelirlerinin yüzde 40’ından fazlası yurt dışı satışlardan elde ediliyor. Bu durum, daha zayıf bir doların Amerikan ürünlerini küresel pazarda daha rekabetçi hale getirmesi açısından önem taşıyor.

Ancak bazı ekonomistler, ABD’nin küresel ekonomik ayrıcalıklarının zayıfladığına ve doların uluslararası para sistemi içindeki baskın konumunun sorgulanmaya başlandığına dikkat çekiyor.

ABD’nin kamu borcu 30 trilyon dolara yaklaşırken, 2025 yılı için bütçe açığının 2 trilyon dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

Alternatif arayışları

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, merkez bankaları altın alımlarını aylık 24 tona kadar çıkardı.

Altın, 1979’dan bu yana en güçlü ilk yarı performansını sergiledi. Bank of America analisti Lawson Winder, merkez bankalarının dolar bağımlılığını azaltmak, rezervleri çeşitlendirmek ve ekonomik belirsizliklere karşı önlem almak amacıyla altına yöneldiğini belirtti.

Doların düşüş eğiliminin kalıcı olmayabileceğini savunan uzmanlar da var. Capital Economics Asya-Pasifik Bölgesi Başkanı Thomas Matthews, son hisse senedi rallisinin ABD varlıklarına olan güvenin sürdüğünü gösterdiğini ifade etti.

Wells Fargo ise doların küresel sistemdeki rolünü hala koruduğunu ve bu durumun kolay kolay değişmeyeceğini bildirdi.