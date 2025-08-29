Dof Robotik (DOFRB) halka arz tarihi belli oldu

SPK'nın halka arzına onay verilen Dof Robotik Sanayi A.Ş. (DOFRB) halka arzı için talep toplama tarihleri belli oldu. Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. KAP'ta Dof Robotik Sanayi A.Ş. paylarının halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'nu paylaştı.

DOF ROBOTİK HALKA ARZ TARİHİ

Halka arz edilecek olan 45.000.000 TL nominal değerli paylar 3-4-5 Eylül 2025 tarihlerl arasında 3 iş günü süreyle satışa sunulacak. Halka arzda pay başına satış fiyatı ise 45 TL olarak belirlendi.

