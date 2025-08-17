Türkiye'nin en güçlü 50 İK lideri: Zirvede kimler var?

Dijitalleşme ve yapay zeka odağında stratejilerini yeniden belirleyen insan kaynakları liderlerinin ajandasında; yeteneği çekmek, çalışan deneyimini güçlendirmek ve İK analitiğini geliştirmek yer alıyor.

İçinden geçtiğimiz 2025 yılı, insan kaynakları profesyonelleri için önceliklerin yeniden belirlendiği bir yıl oluyor. Yapay zekâ ve otomasyon, iş süreçlerini yeniden şekillendirirken, yetenek kıtlığı, maliyet baskıları ve değişen iş modelleri, İK’yı şirket stratejisinin merkezine taşıyor. İnsan kaynakları departmanları yalnızca fonksiyonel verimliliği artırmayı değil, aynı zamanda şirketin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı da hedefliyor. Türkiye’de yeni dönemi kurgulayan 50 İK liderini, her yıl olduğu gibi bu yıl da “Türkiye’nin En Güçlü 50 İK Lideri” araştırmasında bir araya getirdik.

Liderlerin yeni dönem stratejilerini ortaya koyarken geleceğe de ışık tutmayı hedefledik. 130 binin üzerinde çalışanın sorumluluğunu üstlenen Koç Holding İnsan Kaynakları Direktörü Umut Günal bu yıl da ilk sıradaki yerini korudu. Listenin ikinci ismi 97 bin 394 çalışanı olan Anadolu Grubu’nun İK Başkanı Osman Alptürer olurken, 95 bin 630 çalışanla BİM İnsan Kaynakları Başkanı Hasan Kaya listeye üçüncü sıradan girdi. 85 bin kişilik bir ekibi yöneten Yıldız Holding İnsan Kaynakları Lideri Buket Uğur Haser ise dördüncü sırada yer aldı.

