ARA
DOLAR
41,14
0,24%
DOLAR
EURO
48,07
0,29%
EURO
GRAM ALTIN
4560,65
1,15%
GRAM ALTIN
BIST 100
11288,05
-0,71%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Borsanın en değerli 3 şirketi... Bu hafta en çok prim yapan 3 hisse

Borsanın en değerli 3 şirketi... Bu hafta en çok prim yapan 3 hisse

Bu hafta yatırım araçlarından borsa kaybettirirken, altın ve döviz kazandırdı. İşte bu hafta boranın 'en'leri...


Borsanın en değerli 3 şirketi... Bu hafta en çok prim yapan 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,74 değer kaybederek 11.288,05 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 11.262,82 puanı ve en yüksek 11.605,30 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul mali endeksi yüzde 1,01 düşüşle 14.973,86 puan, sanayi endeksi yüzde 0,35 azalışla 14.695,46 puan, hizmetler endeksi yüzde 1,06 kayıpla 11.209,92 puan olurken, teknoloji endeksi yüzde 0,99 kazançla 25.194,33 puana yükseldi.

En çok prim yapan 3 hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 28,79 ile Borusan Boru Sanayi oldu.

Borusan Boru Sanayi'yi yüzde 25,62 ile Destek Finans Faktoring AŞ, yüzde 21,47 ile Efor Çay Sanayi izledi.

En çok değer kaybeden 3 hisse

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 12 ile 1000 Yatırımlar Holding AŞ, yüzde 11,09 ile Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ ve yüzde 9,58 ile Işıklar Enerji Yapı Holding olarak sıralandı.

En değerli 3 şirket

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 835 milyar 848 milyon lirayla ASELSAN, 605 milyar 220 milyon lirayla Garanti BBVA ve 464 milyar 830 milyon lirayla Koç Holding oldu.

Altın, dolar ve avro yükseldi

24 ayar külçe altının gram fiyatı yüzde 3,20 artışla 4 bin 537,48 liraya, Cumhuriyet altınının fiyatı da yüzde 3,17 yükselişle 30 bin 651 liraya çıktı.

Doların satış fiyatı yüzde 0,33 artışla 41,1510 lira, avronun satış fiyatı da yüzde 0,74 yükselişle 48,0231 lira oldu.

Geçen hafta 55,1870 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,44 kazançla 55,4280 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,10 artışla 51,3760 liradan alıcı buldu.

Fonlar

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,76 ve BES fonları yüzde 0,65 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,16 ile kıymetli maden fonlarında gerçekleşirken, gerileyen fon olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,22 ile kıymetli madenlerde görülürken, bu fonlar arasında da gerileyen fon bulunmadı.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri (%)Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
Haftalık Yatırım Fonları
Yatırım Fonları0,761550297
Borsa Yatırım Fonları0,70169
Borçlanma Araçları Fonları0,82820
Fon Sepeti Fonları0,99812
Hisse Senedi Fonları0,379272
Karma ve Değişken Fonlar1,0513027
Katılım Fonları1,07762
Kıymetli Maden Fonları2,16220
Para Piyasası Fonları0,82710
Serbest Fon0,70996194
Haftalık Emeklilik Fonları
Emeklilik Fonları0,6535247
Başlangıç Fonları0,92100
Borçlanma Araçları0,79450
Değişken0,4611726
Devlet Katkısı0,48120
Endeks0,0923
Fon Sepeti Fonu0,85220
Hisse Senedi0,151718
Karma0,9090
Katılım0,84360
Kıymetli Madenler2,22150
OKS Katılım0,69240
OKS Standart0,61100
Para Piyasası0,88130
Standart0,64130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,6130


 

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL