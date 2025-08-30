Gizli cennet Marinüs Şelalesi keşfedilmeyi bekliyor

ARA
Hakkari'ye gelen doğaseverler, son yıllarda doğa turizmiyle öne çıkan güzellikler keşfetmek için düzenledikleri turlarla kentin yıllardır saklı kalan güzelliklerini keşfediyorlar.


Hakkari'nin doğasında gizlenmiş bir güzellik olan Marînüs Şelalesi, ziyaretçilerini adeta büyülüyor. Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta bulunan bu eşsiz doğa harikası, son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye başladı. 

Yüksek dağların arasında gizlenmiş olan Marînüs Şelalesi, yemyeşil doğası, buz gibi suları ve huzur veren manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. 

Özellikle yaz aylarında serinlemek isteyen doğaseverlerin uğrak noktası haline gelen şelale, hem piknik hem de fotoğraf tutkunları için eşsiz bir rota sunuyor. 

Doğayla iç içe zaman geçirmek isteyenlerin keşfettiği bu saklı cennet. 

Şehir hayatının stresinden uzaklaşmak isteyenler için adeta bir kaçış noktası.

 Ziyaretçiler, şelaleye ulaşmak için kısa bir yürüyüş parkurunu takip ederken doğanın büyüleyici sessizliğiyle baş başa kalıyor.
