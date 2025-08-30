Yüzde 200'den yüzde 4000'e... Bu hafta 6 şirket bedelsiz başvurusu yaptı

Şirket 29 Ağustos'ta SPK'ya başvurdu.

Açıklama şöyle: Kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,-TL çıkarılmış sermayesi 289.800.000,-TL olan Şirketimiz;

Çıkarılmış sermayesinin beheri 1 Kr nominal değerde 173.880.000.000 adet hamiline yazılı C grubu pay karşılığı 1.738.800.000,-TL tutarında artırılarak 2.028.600.000,-TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin 6 ve 7 nci maddelerinin ekteki yeni şeklinin tadili için 29/08/2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır.