Yüzde 200'den yüzde 4000'e... Bu hafta 6 şirket bedelsiz başvurusu yaptı

Borsa İstanbul'da 25-29 Ağustos haftası KAP'a bedelsiz sermaye artırımına ilişkin SPK başvurularını duyurdu. İşte o şirketler:
1 DCT TRADİNG DIŞ TİCARET A.Ş. (DCTTR) - Yüzde 200
Şirket mevcut 130.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 500.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak koşuluyla 50.000.000 TL'si Sermaye Enflasyon Düzeltme Olumlu Farkları hesabından, 210.000.000 TL'si Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından karşılanmak üzere toplam 260.000.000 TL artırılarak 390.000.000 TL'ye yükseltilmesine karar vermişti.
26 Ağustos'ta SPK'ya başvurdu.
2 LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (LINK) / Yüzde 4000
Yönetim kurulu şirketin, mevcut 21.750.120,88 TL olan sermayesinin, esas sermaye sisteminde, 47.000.000 TL'si Sermaye Düzeltmesi Farkları hesabından, 93.004.835,20 TL'si Olağanüstü Yedekler, 730.000.000 TL'si de Geçmiş Yıl Karları hesabından karşılanmak suretiyle 870.004.835,20 TL artırılarak 891.754.956,08 TL'ye yükseltilmesine karar vermişti.
Yüzde 4000 oranında bedelsiz sermaye artırımı için 26 Ağustos'ta SPK'ya başvurdu.
3 ENSARİ SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. (ENSRI) / Yüzde 367,46575
Şirketten KAP'a yapılan bildirimde "Şirketimizin 5.000.000.000-TL (Beş Milyar Türk Lirası) tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 116.800.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin, 389.884.479,66-TL'si sermaye düzeltmesi olumlu farkları hesabından, 39.315.520,34-TL'si geçmiş yıl karları hesabından karşılanmak suretiyle toplam 429.200.000-TL artırılarak, 546.000.000-TL'ye (%367,46575 oranında bedelsiz) yükseltilmesine ilişkin başvuru Sermaye Piyasası Kurulu'na 27.08.2025 tarihinde yapılmıştır" denildi.
4 DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. (DMRGD) / Yüzde 700
Yönetim kurulu şirketin mevcut 185.300.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (Tebliğ) 6. Maddesinin 6. Fıkrası kapsamında bir defaya mahsus olmak üzere 450.000.000 TL'lik kayıtlı sermaye tavanı aşılarak, %700 oranında 1.297.100.000 TL tutarında artırılarak 1.482.400.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermişti.
27 Ağustos'ta SPK başvurusu yaptı.
5 AHES GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (AHSGY) / Yüzde 270
Yönetim kurulu şirketin 725.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 195.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %270 oranında artış ile beheri 1 TL nominal değerde 195.000.000 adet pay karşılığı 526.500.000,00 TL artırılarak 721.500.000,00 TL'ye artırılmasına karar vermişti.
29 Ağustos'ta SPK'ya başvurdu.
6 ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (ALGYO) / Yüzde 600
Şirket 29 Ağustos'ta SPK'ya başvurdu.
Açıklama şöyle: Kayıtlı sermaye tavanı 500.000.000,-TL çıkarılmış sermayesi 289.800.000,-TL olan Şirketimiz;
Çıkarılmış sermayesinin beheri 1 Kr nominal değerde 173.880.000.000 adet hamiline yazılı C grubu pay karşılığı 1.738.800.000,-TL tutarında artırılarak 2.028.600.000,-TL'ye çıkarılması ve esas sözleşmenin 6 ve 7 nci maddelerinin ekteki yeni şeklinin tadili için 29/08/2025 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapmıştır.