BİM, Tüpraş, THY... Eylül'de en az 14 şirket temettü dağıtacak I Eylül 2025 temettü takvimi

Eylül ayı geliyor, yeni ayda temettü dağıtacak şirketlerin listesi de merak ediliyor. Bugün itibarıyla temettü dağıtması genel kurul onayıyla kesinleşmiş 14 şirket var. Yeni genel kurullarla beraber sayının da artması kuvvetle muhtemel (Yeni açıklamalar geldikçe listeye eklenecektir). İşte bugün itibarıyla eylül ayında temettü dağıtması kesinleşen şirketler, kar payı tarih ve miktarları: