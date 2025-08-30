ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 90.18 milyar TL ile Sasa Polyester hissesinde olurken, bu şirketi 44.47 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde Metal Ana Sanayi sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.49 yükselişle 11,369 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 278 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 143.40 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 68.93 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 103.78 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 111.61 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Yukarı yönlü hareketlerde 11,449 ve 11,529 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 11,318 ve 11,267 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 38.48 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



GÜÇ KAYBEDİYOR

18.04 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 16.19 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 17.32 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 17.00-15.80

Satım aralığı: 17.90-18.60

Endeks Ağırlığı (%): 0.98

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.045 puan azaldı.



ALARKO HOLDİNG



GÜÇ KAYBEDİYOR

95.7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 84.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 88.85 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 84.50-80.50

Satım aralığı: 92.50-93.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.43

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.015 puan azaldı.



ASTOR ENERJİ



GÜÇ KAYBEDİYOR

118.4 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 110.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 113.7 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 110.00-99.50

Satım aralığı: 119.00-125.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.94

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.050 puan azaldı.



FORD OTOSAN



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 118.3 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 108.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 111.8 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 108.00-98.00

Satım aralığı: 118.00-123.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.15

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.026 puan azaldı.



T. HALK BANKASI



DİRENÇTE ZORLANDI

27.16-28.6 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 27.26 seviyesinin altında kapanışlarda 25.75 seviyesine gerileyebilir. 28.61 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 28.61 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 25.75-25.50

Satım aralığı: 27.25-28.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.53

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.



İŞ BANKASI (C)



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

15.46 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 14.90 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 15.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 14.90-14.10

Satım aralığı: 15.30-15.90

Endeks Ağırlığı (%): 3.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.027 puan azaldı.



KOZA MADENCİLİK

73.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 80.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 77.9 seviyesinin altına kayması halinde ise 73.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 73.50-72.50Satım aralığı: 80.50-78.50Endeks Ağırlığı (%): 0.39Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.006 puan arttı.



KOZA ALTIN



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

25.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 23.70 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 24.26 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 24.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 23.70-23.20

Satım aralığı: 24.90-23.70

Endeks Ağırlığı (%): 0.67

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.010 puan azaldı.



MAVİ GİYİM



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

41.75 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 46.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 44.6 seviyesinin altına kayması halinde ise 41.75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 41.75-40.75

Satım aralığı: 46.00-45.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.77

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.016 puan arttı.



MİGROS TİCARET

Güç kaybediyor. 506 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 472.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 489.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 472.50-445.00Satım aralığı: 510.00-497.50Endeks Ağırlığı (%): 1.36Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.032 puan azaldı.



MİA TEKNOLOJİ



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

38.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 44.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 41.68 seviyesinin altına kayması halinde ise 38.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 38.50-34.25

Satım aralığı: 44.00-46.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.009 puan arttı.



OYAK ÇİMENTO



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 26.14 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 24.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 25.02 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 24.50-23.70

Satım aralığı: 25.75-25.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.87

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.033 puan azaldı.



SABANCI HOLDİNG

95.6-99.65 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 95.95 seviyesinin altında kapanışlarda 93.00 seviyesine gerileyebilir. 100.80 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 100.80 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 93.00-92.00Satım aralığı: 96.00-100.00Endeks Ağırlığı (%): 3.08Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.062 puan azaldı.



ŞİŞE CAM



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 44.2 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 38.25 seviyesinde bulunurken ilk direnci 42.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 38.25-37.50

Satım aralığı: 42.25-43.75

Endeks Ağırlığı (%): 1.84

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.091 puan azaldı.



TAV HAVALİMANLARI



DİRENÇTE ZORLANDI

257.75-265.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 259.75 seviyesinin altında kapanışlarda 255.00 seviyesine gerileyebilir. 262.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 262.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 255.00-255.00

Satım aralığı: 262.50-257.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.35

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.036 puan azaldı.



TURKCELL



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 101.4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 93.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 96.75 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 93.50-92.50

Satım aralığı: 99.00-98.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.54

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.



VESTEL



ALICILAR GÜÇLÜ

39.22 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 46.46 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 43.08 seviyesinin altına kayması halinde ise 39.25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 39.25-37.25

Satım aralığı: 44.25-45.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.18

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.003 puan arttı.