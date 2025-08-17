“2027 yılı sonunda 150 otele ulaşacağız”

Dedemal Hotels & Resorts Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, “2027 sonunda 150 otele ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

Türkiye’nin yerli zincir otel markalarından Dedeman Otelleri, üçüncü kuşakla birlikte yaşanan kurumsallaşma süreci sonrasında atağa geçti. Profesyonel yöneticisi Ergün Demiray’ın dümeninde yeniden yapılanan marka, agresif büyüme stratejisiyle 2001’de iki olan marka sayısını 14’e, 17 olan otel sayısını da 46’sı faaliyette olan, imzası atılanlarla birlikte toplam 81 otele çıkardı. Yönetim kurulunda yer alan Banu Dedeman’ın oğlu dördüncü kuşak temsilcisi Murat Özmestci de şirkette aktif görev alıyor. 2024’te 80 milyon dolar ciro yapan zincir, 2025’i 110 milyon dolar ciro ile kapamayı hedefliyor. Dedemal Hotels & Resorts International Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray ile gelecek planlarını ve turizm sektörünü konuştuk.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.