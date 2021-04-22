Serbest piyasada 8,2530 liradan alınan dolar, 8,2550 liradan satılıyor. 9,9340 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,9360 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1870 lira, euronun satış fiyatı ise 9,8430 lira olmuştu.
Serbest piyasada 8,2530 liradan alınan dolar, 8,2550 liradan satılıyor. 9,9340 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 9,9360 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,1870 lira, euronun satış fiyatı ise 9,8430 lira olmuştu.
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