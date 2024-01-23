DSÖ’den “X” uyarısı: COVID'den 20 kat daha ölümcül

Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Ghebreyesus, “Umuyorum ki ülkeler, bu ortak düşmana karşı, mayıs ayı itibarıyla bir pandemi anlaşmasına varacaktır” dedi.

“X hastalığı” küresel ölçekte acil durum haline yol açabilecek; bilinmeyen, varsayımsal bir patojen için kullanılan yer tutucu bir isim.

Ghebreyesus, “Pek çok insanımızı (COVID-19 salgınında) kaybettik, çünkü onlarla ilgilenemedik. Hayatlarını kurtarabilirdik, fakat yer yoktu. Yeterince oksijen yoktu. İhtiyaç hasıl olduğunda genişleyebilecek bir sisteme nasıl sahip olabilirsiniz” şeklinde konuştu.

Ghebreyesus ayrıca DSÖ'nün bir pandemi fonu kurulması ve Güney Afrika'da bir "teknoloji transfer merkezi" oluşturulması da dahil olmak üzere başka bir salgına hazırlanmak için önlemleri uygulamaya başladığını söyledi.