Dünya literatüründe bir ilk: 8 saat pişirilen asırlık lezzet

Trabzon dondurması üretimi yapan işletmeci Bekir Aktürk ise süt, salep ve şekerin birleşimiyle hazırlanan dondurmanın tescillenmesinin ardından daha geniş kitlelere ulaştırılmasını hedeflediklerini söyledi.

Herhangi bir katkı maddesi olmayan, sütün kendi yağıyla üretilen dondurmanın Trabzon'un doğal lezzetleri arasında yer aldığını belirten Aktürk, ürünün hijyen kurallarına uyularak üretildiğini kaydetti.

Trabzon dondurmasının Türkiye'ye ve dünyaya açılabilecek gastronomi ürünü olduğunu dile getiren Aktürk, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye ve dünyaya taşınmasını, tanıtılmasını biz öncülük edeceğiz ve Trabzon'dan bu sektör artık yeni bir sektör olarak Türkiye'ye kapılarını açacak. Bunu yaptığımız zaman hem köylünün sütü değerli olacak hem şehrin ekonomisine katkıda bulunacak, yeni istihdamlar olacak. Biz bunlar için gayret gösteriyoruz."

Aktürk, işletmelerinde Trabzon dondurmasını fındık ve ligarba gibi yöresel ürünlerle de birleştirerek katma değer sağladıklarını kaydetti.