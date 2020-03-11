Ayrırntılar geliyor
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Ayrırntılar geliyor
Suudi borsası Tadawul'dan yapılan yazılı açıklamada, "Saudi Aramco, maksimum sürdürülebilir kapasitesini günlük 12 milyon varilden 13 milyon varile çıkarmak için...
Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rus temsilcilerin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerden...
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Yüksek kâr marjı sunan tavuk restoranları, bu yıl da yeni girişimcileri arasına katacak. Altı tavuk restoranı markası yıl sonuna kadar...
Türkiye'de aylık cirosu 4 milyar TL'ye ulaştığı tahmin edilen döner sektörü, markalı zincirlerle büyüyor. Franchise vererek büyüyen dokuz markanın franchising...
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