Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın katılımıyla yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca’nın açıklamaları şöyle:

Konuşmamın başlangıcında söyleyeceklerim siz basın mensuplarına yönelik olacaktır. Bu sürecin önemli bir adımıdır. Bildiğiniz gibi ilk kez bir basın toplantısını gece saatlerinde yaptık. Fakat küresel bir nitelik kazanan Corona Virüs olayında 90 – 91 günlük süreç boyunca sergilediğimiz şeffaflığın bize yüklediği bir ödevdi.

Devlet yönetimimiz bilgiyi kamuoyuna vermekte tereddüt etmemiştir. Hayatın maddi tarafları anında ikinci plana konmuştur. Süreç içinde sizlerle bu şekilde başka buluşmalarımız olması kuvvetle muhtemeldir. Bundan sonra her buluşma, bilgi paylaşımı dün gece ve öncesindeki süreçten farklı olmayacaktır. Yeni Corona Virüs ve diğer virüslere karşı antibiyotikler etkili değildir. Tahminlerin, yorumların, kendince çıkarımların bilgiyle karıştırıldığı bir ortamdayız. Kabul edersiniz ki sizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bizim doğru bilgiyi verme sorumluluğumuz gibi sizin de doğru bilgiye yaygınlık kazandırma sorumluluğunuz olduğuna inanıyorum. Yanlış maksatlı enformasyon bu tip salgınlarda en aktif bulaşıcı unsurlardır.

Tekrarladığım bir söz var. Sorun küresel, mücadelemiz ulusal. Bu ulusal mücadelenin güçlü bir aktörünün medya olacağına inandığımı söylemek istiyorum.

Bugün de Bilim Kurulu toplantımızı yaptık. Bu toplantımızın ve aldığımız kararların sürecin yönetimine katkısı iyi bilinmektedir. Biz sorunu siyasal bir içerikle ele almadık. Bilimsel bir yöntemle ilerledik. Bilimsel veriler doğrultusunda karar verdik. Etik olarak tek kriterimiz insan sağlığı oldu. Ülkemizde pozitif vaka çıkmasından sonra bu tutum daha üst düzeye çıkacaktır. Avrupa ile ilgili kaygılarımız doğrulandı. Tanı ve izolasyon sürecini zaman kaybetmeden yaptık. Risk ciddidir, bugünkü toplantımızın iki ana gündeminden biri bu oldu. Ne dünya, ne Avrupa’nın geri kalanıyla gelişmeleri tümden kesmek imkan dahilinde değil. İlişkilerin en bariz olduğu konular ise bellidir. Biri turizm, diğeri ticarettir. Turizm ve ticaretten sorumlu saygıdeğer bakanlarımız bugünkü toplantımızda bizlerle birliktelerdi.

Ticaret Bakanlığımız özellikle bu süreçte maske ve tulum gibi ekipmanların giderek fiyatlarının yükselişi ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı’na, Ticaret Bakanlığı’nın bir ön iznine tabii olması kararı alınmıştı. Sayın Bakanım birazdan bu konuyu detaylı anlatmış olacak. Özellikle vatandaşımızın ihtiyacının son derece önemli olduğunu ve üreticilerimizin piyasada vatandaşımızın kolay alabilir olduğu doygunluğa ulaşmadan ihracat izninin verilmeyeceğini hatırlatmak istiyoruz.

Okulların tatili konusu bugün gündemimiz olmadı. Önümüzdeki günler gündeme gelebilir. Bunu, salgının seyri de belirler.

BAKAN ERSOY: 15 NİSAN HASSAS BİR TARİH

Bakan Ersoy ise “15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye’ye turizm talebinin nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor.” diye konuştu.

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarının da nisan sonrasına ertelenmesinin gündemde olduğunu söyledi.

BAKAN PEKCAN: FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ

Ticaret Bakanı Pekcan da “Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik, 2 bin 180’ini soruşturma kapsamına aldık.” dedi.

Pekcan, “16 Mart’tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarların ertelemesine karar verildiğini belirterek, “Resmi duyuruları yapacağız.” dedi.