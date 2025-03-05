Dünya seramik sektörü İstanbul’da buluşuyor

3-7 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan UNICERA İstanbul 2025 ve bu yıl ilk kez eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek Ceramtech Fuarı öncesinde Türk seramik sektörü bir araya geldi.

UNICERA Uluslararası Fuarcılık A.Ş. tarafından, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) ve Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) iş birliği, ED Fuarcılık organizasyonu ile hayata geçirilen UNICERA İstanbul 2025 öncesinde gerçekleştirilen toplantıya; Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçılar Birliği ve UNICERA Uluslararası Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz, Türkiye Seramik Federasyonu (TSF) Yönetim Kurulu Başkanı İlter Yurtbay, Tesisat İnşaat Malzemecileri Derneği (TİMDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Yıldırım, Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Derneği (SERSA) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çanakçı, ED Fuarcılık Kurucu Ortakları Dilek Soydan ve Emel Yılmaz katıldı.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜK İKİ SERAMİK FUARINDAN BİRİ

36 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan UNICERA İstanbul fuarının, seramik kaplama malzemeleri ve seramik sağlık gereçleri alanında Türkiye’nin sektördeki liderliğini vurgulayan en büyük organizasyonlardan biri olarak kabul edildiğini kaydeden Erdem Çenesiz; Türkiye’nin üretim gücüne değinerek, fuarın sektör açısından kritik önem taşıdığına dikkat çekti.

Çenesiz, “Seramik sağlık gereçleri, diğer teknik adıyla vitrifiye alanında, ülkemiz Avrupa’nın en büyük üretici ülkesi olurken, seramik kaplama malzemelerinde ise ikinci sırada yer almaktadır. Üretiminde bu denli güçlü olduğumuz iki sektörün liderliğini yaptığı seramik, banyo ve mutfak ürünleri fuarımızla da Avrupa’da son derece güçlü bir konumdayız. Katılımcı sayısı, ziyaretçi ilgisi ve pazar genişliği açısından rakiplerimizden ayrışıyor ve öne çıkıyoruz. 120 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuar, 1200’den fazla markayı bir araya getirecek ve 90 bin ziyaretçiyi ağırlayacak. Geçtiğimiz yıl 128 farklı ülkeden katılımcı ağırlayan fuarımıza, bu yıl da özellikle Avrupa, Körfez ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler’den büyük ilgi bekliyoruz.” dedi.

UNICERA İSTANBUL VE CERAMTECH BİR ARADA

Bu yıl UNICERA İstanbul ile Ceramtech Seramik Teknolojileri ve Hammadde Fuarı’nın da ilk kez bir arada düzenleneceğini söyleyen Erdem Çenesiz; sektörün teknoloji ve inovasyon odaklı gelişimini destekleyecek olan Ceramtech’in, seramik sanayisinde kullanılan ileri teknoloji malzemeler, üretim süreçleri ve yeni nesil çözümleri tanıtmayı hedeflediğini dile getirdi. Çenesiz, “Yani, UNICERA İstanbul artık sadece nihai ürünlerin sergilendiği bir organizasyon olmaktan çıkıp, aynı zamanda seramik teknolojilerinin ve inovatif çözümlerin de tanıtıldığı daha geniş kapsamlı bir platform haline geliyor.” diye konuştu. Bu yıl itibarıyla UNICERA İstanbul’un, ED Fuarcılık tarafından organize edileceğini belirten Çenesiz, yeni dönemde ED Fuarcılık ile iş birliği yapmaya karar verdiklerini ve bu ortaklığın fuarın başarısını daha da ileriye taşıyacağına inandıklarını ifade etti.

İHRACATTA ‘REKOR YERLİ KATMA DEĞER ORANI’

Toplantıda seramik sektörü hakkında da bilgiler paylaşan Erdem Çenesiz, sektörün ihracattaki yüksek “Yerli Katma Değer Oranına” dikkat çekti. Türkiye’nin, dünya seramik üretiminde önemli bir yer tuttuğunu, sektörün tüm alt kollarında dünya çapındaki ilk 50 büyük seramik üreticisi arasında 5 ile 8 arasında Türk firmasının bulunduğunu vurgulayan Çenesiz, “Sektörümüz, ihracatta yüzde 82 yerli katma değer oranı ile çalışıyor. Yani, yaptığımız 100 dolarlık ihracatın 82 dolarlık bölümü ülkemizde kalıyor. Sadece 18 doları yurt dışından sağlanan kaynaklara harcanıyor. Bu oran, sanayi ihracatında çok yüksek bir değerdir ve ülkemize sağladığı döviz getirisi açısından son derece önemlidir.” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin dört bin yıllık bir seramik üretim kültürüne sahip olduğunu vurgulayan Erdem Çenesiz, “Seramik sektörü, ülkenin taşını toprağını değerli hale getiren, yerli kaynakları işleyerek yüksek istihdam sağlayan bir sektördür. Türk seramik sektörü, Avrupa pazarındaki konumunu da her geçen gün güçlendiriyor. Biz, şu anda seramik kaplama malzemelerinde Avrupa’nın ikinci büyük üreticisiyiz. Eskiden üçüncü sıradaydık. İtalya ve İspanya’nın arkasından geliyorduk. Ancak, son yıllarda İspanya’yı geride bırakarak ikinci sıraya yükseldik. Şimdi İtalyanlarla kafa kafaya gidiyoruz. Seramik Sağlık Gereçleri yani Vitrifiye Seramik alanında ise Avrupa’nın en büyük üretici ülkesiyiz. Bu ülkemizin ve sektörümüzün gücünü gösteriyor.” ifadelerini kullandı. Seramik sektörünün 2025’te ihracatta büyük bir ivme kazanmasını beklediklerini de dile getiren Erdem Çenesiz, İhracatta artış trendine girildiğini, 2025 yılının ihracatta geri dönüş yılı olacağını, UNICERA İstanbul’un sektör için her zamankinden daha kritik bir rol oynayacağını vurgulayarak, “Hep birlikte fuarımızda büyük bir başarıya imza atacağımıza inanıyorum.” dedi.