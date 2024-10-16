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Dünyanın en pahalı maddesi açıkladı: Gramı 4,7 milyar TL, peki ne işe yarıyor?

Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları tarafından geliştirilen Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren, dünyanın en pahalı maddesi olarak tanımlanıyor. Peki, bir gramı 106 milyon sterlin (4.7 milyar TL) değerinde olan madde ne için kullanılıyor? İşte detaylar

16 Ekim 2024 | 14:42
Dünyanın en pahalı maddesi açıkladı: Gramı 4,7 milyar TL, peki ne işe yarıyor?

İngiltere'deki Oxford Üniversitesi'ndeki bilim insanları dünyanın en pahalı maddesini açıkladı.

"TEKNOLOJİNİN GELECEĞİNİ DEĞİŞTİRECEK"

Bir gramının 106 milyon sterlin (yaklaşık 4.7 milyar TL) değerinde olduğu açıklanan  Nitrojen Atom Tabanlı Endohedral Fulleren adlı maddenin, dünyanın en pahalı maddesi olduğu açıklandı. Maddenin neden bu kadar değerli olduğu ise merak konusu.

NTV'de yer alan habere göre Oxford Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Endohedral Fulleren'in teknolojinin geleceğini tamamen değiştirebileceği düşünüldüğü belirtildi.

CEP TELEFONLARINA İNDİRGENECEK

Bilim insanları, bu yeni materyalin, son derece hassas atomik saatler üretme olasılığını heyecan verici buluyor.

Geleneksel atomik saatler genellikle oda büyüklüğünde olup atomların titreşimlerini kullanarak zamanı ölçerken, Oxford'daki ekip geliştirdikleri bu teknolojiyle atomik saatleri cep telefonlarına sığabilecek boyutlara indirmeyi hedefliyor.

Bilim insanları bu yeni malzemenin özellikle sürücüsüz araçlar için büyük bir devrim yaratabileceğini belirtiyor.

Şu anda GPS sistemleri birkaç metreye kadar hassasiyet sağlayabiliyor ve bu da otonom araçların güvenli sürüşü için yeterli değil. Ancak, mini atomik saatlerle bu hassasiyet milimetrelere indirilebilir.

Bu sayede, otonom araçlar tünellerde veya zayıf GPS sinyali alanlarında bile güvenli bir şekilde izlenebilir ve sürüş kontrolü daha güvenli hale gelebilir.

Araştırma halen devam ediyor ve bu teknolojinin günlük hayatımıza girmesi için birkaç yıl daha geçmesi gerekebilir.

Araştırmalar devam etmekte olup, bu teknolojinin günlük hayata girmesi birkaç yıl alabilir. Ancak, cep telefonlarında taşınabilir atomik saatlerin kullanılması, yer tespiti ve navigasyon gibi alanlarda büyük değişimlere yol açabilir. 

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