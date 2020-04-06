Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda ücretsiz olarak maske dağıtımına başlanıyor. Ücretsiz maskeler için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Peki, maskeyi kimler alabilecek? Maske nasıl alınıyor? Ücretsiz maske başvuruları nasıl yapılacak? İşte ücretsiz maske için e-Devlet başvuru linki:

ÜCRETSİZ MASKE İÇİN E-DEVLET BAŞVURU ADRESİ

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden yapılan açıklama şöyle: 20-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlarımız için ücretsiz maske başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden yapmalarına imkan tanıyan hizmet açıldı. Hizmet bağlantısı: https://basvuru.turkiye.gov.tr

20-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlarımız için ücretsiz maske başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden yapmalarına imkan tanıyan hizmet açıldı. Hizmet bağlantısı: https://t.co/zHXv2jK8gx #DijitalTR @AliTahaKoc pic.twitter.com/SepiuQInFE — CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) April 6, 2020

KAÇ MASKE ALMA HAKKI VAR?

Başvuranların haftada 1 paket maske alma hakkı bulunuyor. Daha önce şu bilgilendirmeler yapılmıştı:

Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.

Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.

PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.

ÜCRETSİZ MASKEYİ KİMLER ALABİLECEK?

Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındakileri kapsamıyor.

HANGİ MASKE GÖNDERİLECEK?

Sitede ürünle ilgili 3 katlı cerrahi maske olduğu bilgisi veriliyor.