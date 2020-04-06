Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla, Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın koordinasyonunda ücretsiz olarak maske dağıtımına başlanıyor. Ücretsiz maskeler için başvurular e-Devlet üzerinden alınacak. Peki, maskeyi kimler alabilecek? Maske nasıl alınıyor? Ücretsiz maske başvuruları nasıl yapılacak? İşte ücretsiz maske için e-Devlet başvuru linki:
ÜCRETSİZ MASKE İÇİN E-DEVLET BAŞVURU ADRESİ
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’nden yapılan açıklama şöyle: 20-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlarımız için ücretsiz maske başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden yapmalarına imkan tanıyan hizmet açıldı. Hizmet bağlantısı: basvuru.turkiye.gov.tr
20-65 yaş aralığındaki tüm vatandaşlarımız için ücretsiz maske başvurularını e-Devlet Kapısı üzerinden yapmalarına imkan tanıyan hizmet açıldı. Hizmet bağlantısı: https://t.co/zHXv2jK8gx #DijitalTR @AliTahaKoc pic.twitter.com/SepiuQInFE
— CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) April 6, 2020
KAÇ MASKE ALMA HAKKI VAR?
Başvuranların haftada 1 paket maske alma hakkı bulunuyor. Daha önce şu bilgilendirmeler yapılmıştı:
- Vatandaşların her hafta “1” paket maske (5 adet) alma hakkı bulunmaktadır.
- Adres bilginizi doğru girdiğinizden emin olun.
- PTT Kargo ile ücretsiz olarak taşınacaktır.
ÜCRETSİZ MASKEYİ KİMLER ALABİLECEK?
Ücretsiz maske temini 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındakileri kapsamıyor.
HANGİ MASKE GÖNDERİLECEK?
Sitede ürünle ilgili 3 katlı cerrahi maske olduğu bilgisi veriliyor.
Uygulama için çok teşekkür ler.Yalnız yaşı 65 olmayan veya 20 yaş altı çocuğu olmayıp maske temin edemeyen engelli bireyleri olan aileler var.Bence engelli ailelerininde maske dağıtılacak guruba eklenmesi gerekir.
bilgileri girip maske siparisi ver bölümüne tıkladıgınızda tıklanmıyor
Yaptıkları iş biseye benzese şaşardım zaten. Çalışmıyor form. Dolduruyon ama iletilmiyo
il ilce ve aile fertleri secmiyo sebebini bilouordaniz yada pratik yolunu yazip bana bilhi verrbilirmisiniz
Kaç gün içinde gelir acaba
Sayin Cumhurbaskanimiza tesekkurlerimi sunuyorum. Allah razi olsun siparisimi verdim.
Nasıl yaptiginizi anlata irlirmisiniz ben bu türlü yapamadim bilgi verirseniz sevinirim şimdiden teşekkürler
Sayin Cumhurbaskanimiza tesekkurlerimi sunuyorum. Allah razi olsun siparisimi verdim.
İyide herkesin e devlet şifresmi var olmayanlar ne yapacak daha basit anlaşilir şekilde olması gerekirdi tc kimlik numarası yeterli olurdu onuda herkes anlardı zaten
Sayin Cumhurbaskanimiza tesekkurlerimi sunuyorum. Allah razi olsun siparisimi verdim.
başvuru.turkiye.gov.tr