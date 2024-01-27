ARA
Bist 100
8346,28
2,16%
Bist 100
Dolar/TL
30,3224
0,2253%
Dolar/TL
Euro/TL
32,9433
0,1559%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0853
0,119%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1967,37
0,13%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde saat 08.19'da merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi açıkları olan 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

27 Ocak 2024 | 09:05
Son Güncellenme: 27 Ocak 2024 | 09:24
İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kuşadası Körfezi'ndeki sarsıntının derinliği 8,51 kilometre olarak ölçüldü.

İzmir Valisi Süleyman Elban, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada İzmirlilere geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - Menderes merkezli olarak saat 08.19 itibarıyla meydana gelen 5,1 şiddetindeki depremle ilgili Valiliğimize bildirilen bir olumsuzluk yoktur." ifadesini kullandı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar yansıyan bir olumsuzluk yok, alan taraması devam ediyor." dedi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 1967,37 0,13%
  • ALTIN ONS 2018,53 -0,08%
  • BIST 100 8346,28 2,16%
  • DOLAR/JAPON YENI 148,08 0,247%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34453 -0,2056%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,75 0,8019%
  • DOLAR/TURK LIRASI 30,3224 0,2253%
  • EURO/DOLAR 1,0853 0,119%
  • EURO/TURK LIRASI 32,9433 0,1559%
  • STERLIN/DOLAR 1,27017 -0,03778%
Günün En Çok Okunanları
2024’te öne çıkacak 5 meslek
TOKİ 26 ilde konut ve işyerleri satacak: İller ve ödeme koşulları...
TOKİ 26 ilde konut ve işyerleri satacak: İller ve ödeme koşulları...
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Ünlü ilaç şirketi, Türkiye'den çekileceği iddiasını yalanladı
Ünlü ilaç şirketi, Türkiye'den çekileceği iddiasını yalanladı
Rekabet'ten beyaz eşya devine 27,5 milyon lira ceza
Rekabet'ten beyaz eşya devine 27,5 milyon lira ceza
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (22-26 Ocak 2024)
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (22-26 Ocak 2024)
Altman'a göre ChatGPT en çok bu 3 sektörün çalışanları için faydalı
Altman'a göre ChatGPT en çok bu 3 sektörün çalışanları için faydalı
Microsoft, 1900 çalışanını işten çıkaracak
GERİ
İLERİ
2024’te öne çıkacak 5 meslek
TOKİ 26 ilde konut ve işyerleri satacak: İller ve ödeme koşulları...
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Ünlü ilaç şirketi, Türkiye'den çekileceği iddiasını yalanladı
Rekabet'ten beyaz eşya devine 27,5 milyon lira ceza
TOKİ 26 ilde konut ve işyerleri satacak: İller ve ödeme koşulları...
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Ünlü ilaç şirketi, Türkiye'den çekileceği iddiasını yalanladı
Rekabet'ten beyaz eşya devine 27,5 milyon lira ceza
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (22-26 Ocak 2024)
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Ünlü ilaç şirketi, Türkiye'den çekileceği iddiasını yalanladı
Rekabet'ten beyaz eşya devine 27,5 milyon lira ceza
BIST 100'de bu hafta en çok prim yapan ve azalan 3 hisse (22-26 Ocak 2024)
Altman'a göre ChatGPT en çok bu 3 sektörün çalışanları için faydalı
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL