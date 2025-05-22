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Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde bu sabah saat 6.19'da 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede kaydedildi.

22 Mayıs 2025 | 07:30
Son Güncellenme: 22 Mayıs 2025 | 07:38
Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, saat 06.19'da, Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 17.7 kilometre derinliğindeki deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede yaşandı. 

AHMET ERCAN'IN YORUMU

Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremle ilgili sosyal medya hesabından, "GİRİT’in kuzey doğusunda 25 km derinde, M6,1 büyüklüğünde olan deprem Teke Yarımadamızı sarsmıştır. Deprem Ege altına dalan Afrika diliminde olmuştur. M5’e varan artçıları görülecektir. Türkiye’de başka bir depremi tetiklemez" mesajını paylaştı. 


 

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