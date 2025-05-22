AFAD verilerine göre, saat 06.19'da, Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 17.7 kilometre derinliğindeki deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede yaşandı.
AHMET ERCAN'IN YORUMU
Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremle ilgili sosyal medya hesabından, "GİRİT’in kuzey doğusunda 25 km derinde, M6,1 büyüklüğünde olan deprem Teke Yarımadamızı sarsmıştır. Deprem Ege altına dalan Afrika diliminde olmuştur. M5’e varan artçıları görülecektir. Türkiye’de başka bir depremi tetiklemez" mesajını paylaştı.