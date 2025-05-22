AFAD verilerine göre, saat 06.19'da, Ege Denizi'nde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 17.7 kilometre derinliğindeki deprem, Muğla'nın Datça ilçesine 166 kilometre mesafede yaşandı.

AHMET ERCAN'IN YORUMU

Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremle ilgili sosyal medya hesabından, "GİRİT’in kuzey doğusunda 25 km derinde, M6,1 büyüklüğünde olan deprem Teke Yarımadamızı sarsmıştır. Deprem Ege altına dalan Afrika diliminde olmuştur. M5’e varan artçıları görülecektir. Türkiye’de başka bir depremi tetiklemez" mesajını paylaştı.

GİRİT’in kuzey doğusunda 25 km derinde, M6,1 büyüklüğünde olan deprem Teke Yarımadamızı sarsmıştır. Deprem Ege altına dalan Afrika diliminde olmuştur.M5’e varan artçıları görülecektir. Türkiye’de başka bir depremi tetiklemez.https://t.co/8Xj8ZmvUVs pic.twitter.com/FFIzdWXZGD — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) May 22, 2025



