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  • Aselsan, Astor, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.05.2025)

Aselsan, Astor, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.05.2025)

Bu hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 21.94 ile Enerya Enerji ve yüzde 13.32 ile Ral Yatırım Holding olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -12.52 ve yüzde -11.87 ile Oba Makarnacılık ve Çelebi hisseleri oldu.

24 Mayıs 2025 | 12:17
Aselsan, Astor, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.05.2025)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 42.29 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 37.33 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin düşüşünde Çimento, Beton sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.33 azalışla 9,475 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 244 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 89.38 milyar TL olarak gerçekleşti.

RSI göstergesi 50.33 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 103.98 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 9,546 ve 9,617 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9,379 ve 9,283 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 43.48 seviyesinde bulunuyor.


ASELSAN


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
143.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 135.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 137 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 143.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 135.00-126.00
Satım aralığı: 137.00-149.00
Endeks Ağırlığı (%): 5.86
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.108 puan azaldı.


ASTOR ENERJİ


SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 104 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor.  İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 84.00 seviyesinde bulunurken  ilk direnci 101.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 84.00-77.50
Satım aralığı: 97.00-104.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.99
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.045 puan azaldı.


DOĞUŞ OTOMOTİV


SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 205.135115938339 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor.  İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 179.00 seviyesinde bulunurken  ilk direnci 203.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 179.00-176.00
Satım aralığı: 203.00-195.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.61
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.105 puan azaldı.


EMLAK KONUT GMYO


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
14.73 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 12.90 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 13.99 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 12.90-12.10
Satım aralığı: 15.30-13.20
Endeks Ağırlığı (%): 1.05
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.050 puan arttı.


ENERJİSA ENERJİ


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
57.15 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 54.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 55.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 58.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 54.00-53.50
Satım aralığı: 55.50-57.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.48
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.


EREĞLİ DEMİR ÇELİK


GÜÇ KAYBEDİYOR
25.1 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 22.70 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 23.88 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 22.70-22.50
Satım aralığı: 24.80-24.30
Endeks Ağırlığı (%): 3.03
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.


KOÇ HOLDİNG


İZLENMELİ
148.4 - 160.5 aralığında hareket eden hisse 150.8 seviyesinin altında kapanışlarda 145.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 150.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 158.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 145.00-144.00
Satım aralığı: 158.00-152.00
Endeks Ağırlığı (%): 3.14
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.108 puan arttı.


KONTROLMATİK TEKNOLOJİ


DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 26.46 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 28.25 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 27.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 27.00-26.00
Satım aralığı: 28.25-28.75
Endeks Ağırlığı (%): 0.36
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.019 puan arttı.


KARDEMİR (D)


GÜÇ KAYBEDİYOR
24.48 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 20.70 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 23.2 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 20.70-20.70
Satım aralığı: 23.30-26.75
Endeks Ağırlığı (%): 0.61
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.


OYAK ÇİMENTO


GÜÇ KAYBEDİYOR
24.1 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 22.20 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 22.94 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 22.20-20.00
Satım aralığı: 23.70-27.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.00
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.018 puan azaldı.


SASA POYESTER


İZLENMELİ
3.51 - 3.76 aralığında hareket eden hisse 3.7 seviyesinin altında kapanışlarda 3.48 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 3.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 3.48-3.18
Satım aralığı: 3.88-3.76
Endeks Ağırlığı (%): 1.38
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.035 puan arttı.


ŞİŞE CAM


DİRENÇTE ZORLANDI
35.18-37.1 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 36.06 seviyesinin altında kapanışlarda 35.25 seviyesine gerileyebilir. 37.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 37.25 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 35.25-34.50
Satım aralığı: 37.25-36.50
Endeks Ağırlığı (%): 1.99
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.


ŞOK MARKETLER TİCARET


GÜÇ KAYBEDİYOR
38.22 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 35.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 36.64 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 35.25-33.00
Satım aralığı: 38.00-36.75
Endeks Ağırlığı (%): 0.41
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.


TURKCELL


DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
93.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 104.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 99.75 seviyesinin altına kayması halinde ise 93.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 93.00-88.00
Satım aralığı: 104.00-94.50
Endeks Ağırlığı (%): 4.30
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.101 puan arttı.


TÜPRAŞ


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 135.8 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 123.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 128.9 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 123.00-121.00
Satım aralığı: 133.00-130.00
Endeks Ağırlığı (%): 4.53
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.019 puan azaldı.


VAKIFLAR BANKASI


DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
22.20 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 25.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 23.74 seviyesinin altına kayması halinde ise 22.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 22.20-21.80
Satım aralığı: 25.00-23.30
Endeks Ağırlığı (%): 0.52
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.017 puan arttı.


VESTEL


GÜÇ KAYBEDİYOR
42.4 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 37.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 39.8 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 37.50-35.00
Satım aralığı: 41.75-47.25
Endeks Ağırlığı (%): 0.22
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.

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