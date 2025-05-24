Aselsan, Astor, Enerjisa... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (23.05.2025)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 42.29 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 37.33 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin düşüşünde Çimento, Beton sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.33 azalışla 9,475 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 244 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 89.38 milyar TL olarak gerçekleşti.

RSI göstergesi 50.33 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 103.98 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 9,546 ve 9,617 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9,379 ve 9,283 destek seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 43.48 seviyesinde bulunuyor.



ASELSAN



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

143.8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 135.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 137 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 143.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 135.00-126.00

Satım aralığı: 137.00-149.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.86

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.108 puan azaldı.



ASTOR ENERJİ



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 104 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 84.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 101.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 84.00-77.50

Satım aralığı: 97.00-104.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.99

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.045 puan azaldı.



DOĞUŞ OTOMOTİV



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 205.135115938339 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 179.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 203.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 179.00-176.00

Satım aralığı: 203.00-195.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.61

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.105 puan azaldı.



EMLAK KONUT GMYO



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

14.73 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 12.90 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 13.99 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 12.90-12.10

Satım aralığı: 15.30-13.20

Endeks Ağırlığı (%): 1.05

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.050 puan arttı.



ENERJİSA ENERJİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

57.15 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 54.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 55.45 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 58.28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 54.00-53.50

Satım aralığı: 55.50-57.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK



GÜÇ KAYBEDİYOR

25.1 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 22.70 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 23.88 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 22.70-22.50

Satım aralığı: 24.80-24.30

Endeks Ağırlığı (%): 3.03

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.



KOÇ HOLDİNG



İZLENMELİ

148.4 - 160.5 aralığında hareket eden hisse 150.8 seviyesinin altında kapanışlarda 145.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 150.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 158.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 145.00-144.00

Satım aralığı: 158.00-152.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.14

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.108 puan arttı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 26.46 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 28.25 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 27.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 27.00-26.00

Satım aralığı: 28.25-28.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.36

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.019 puan arttı.



KARDEMİR (D)



GÜÇ KAYBEDİYOR

24.48 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 20.70 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 23.2 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 20.70-20.70

Satım aralığı: 23.30-26.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.61

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.



OYAK ÇİMENTO



GÜÇ KAYBEDİYOR

24.1 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 22.20 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 22.94 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 22.20-20.00

Satım aralığı: 23.70-27.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.00

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.018 puan azaldı.



SASA POYESTER



İZLENMELİ

3.51 - 3.76 aralığında hareket eden hisse 3.7 seviyesinin altında kapanışlarda 3.48 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 3.88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 3.48-3.18

Satım aralığı: 3.88-3.76

Endeks Ağırlığı (%): 1.38

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.035 puan arttı.



ŞİŞE CAM



DİRENÇTE ZORLANDI

35.18-37.1 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 36.06 seviyesinin altında kapanışlarda 35.25 seviyesine gerileyebilir. 37.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 37.25 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 35.25-34.50

Satım aralığı: 37.25-36.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.99

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.



ŞOK MARKETLER TİCARET



GÜÇ KAYBEDİYOR

38.22 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 35.25 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 36.64 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 35.25-33.00

Satım aralığı: 38.00-36.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.41

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.



TURKCELL



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

93.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 104.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 99.75 seviyesinin altına kayması halinde ise 93.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 93.00-88.00

Satım aralığı: 104.00-94.50

Endeks Ağırlığı (%): 4.30

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.101 puan arttı.



TÜPRAŞ



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 135.8 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 123.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 128.9 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 123.00-121.00

Satım aralığı: 133.00-130.00

Endeks Ağırlığı (%): 4.53

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.019 puan azaldı.



VAKIFLAR BANKASI



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

22.20 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 25.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 23.74 seviyesinin altına kayması halinde ise 22.20 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 22.20-21.80

Satım aralığı: 25.00-23.30

Endeks Ağırlığı (%): 0.52

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.017 puan arttı.



VESTEL



GÜÇ KAYBEDİYOR

42.4 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 37.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 39.8 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 37.50-35.00

Satım aralığı: 41.75-47.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.22

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.