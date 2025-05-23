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Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket

Borsa İstanbul'da temettü dağıtacak 4 şirkette nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mayıs, yani yeni haftanın ilk günü.

23 Mayıs 2025 | 17:43
Son Güncellenme: 23 Mayıs 2025 | 19:22
Borsada pazartesi günü temettü dağıtacak 4 şirket

Borsa İstanbul'da gelecek hafta pazartesi temettü dağıtacak 4 şirket, miktarlar ve ödeme tarihleri şöyle:

1 ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASUZU)

ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (ASUZU)

Pay başına brüt 1,9841269 TL, net 1,6865078 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mayıs, ödeme tarihi ise 28 Mayıs 2025. 

2 COCA-COLA İÇECEK A.Ş. (CCOLA)

COCA-COLA İÇECEK A.Ş. (CCOLA)

Şirket pay başına brüt 1,0721999 TL, net 0,9113699 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 28 Mayıs 2025.

3 LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. (LKMNH)

Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,4166666 TL, net 0,3541666 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,1770833 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 28 Mayıs 2025. 

4 MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI)

MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (MAVI)

Pay başına brüt 1,1720197 TL, net 0,9962167 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 28 Mayıs 2025. 
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