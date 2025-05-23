Şirket 2 taksit halinde toplamda pay başına brüt 0,4166666 TL, net 0,3541666 TL temettü dağıtacak. Her bir taksit net 0,1770833 TL. İlk taksit için nakit kar payı hak kullanım tarihi 26 Mayıs 2025, ödeme tarihi ise 28 Mayıs 2025.