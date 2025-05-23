23 Mayıs borsada gün sonu rakamları

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 119,17 puan azalarak 9.356,04 puandan kapandı.BIST 100 endeksi, güne 14,04 puan ve yüzde 0,15 azalışla 9.461,18 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.326,14 puanı, en yüksek 9.505,67 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,26 değer kaybıyla 9.356,04 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 135,98 puan ve yüzde 1,31 kayıpla 10.268,18 puandan kapandı.

Bankacılık endeksi yüzde 1,97, holding endeksi yüzde 1,41 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,43 ile tekstil deri, en çok gerileyen yüzde 4,51 ile spor oldu.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,44, sanayi endeksi yüzde 1,01, hizmetler endeksi yüzde 0,94 ve teknoloji endeksi yüzde 0,81 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 15'i prim yaptı, 83'ü geriledi, 2 tanesi ise yatay seyretti.

Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

TRUMP'TAN SORU İŞARETLERİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimi tasarısı ve uyguladığı ticaret politikaları ülkede ekonominin gidişatı üzerinde soru işaretleri oluştururken, Trump'ın Avrupa Birliği (AB) ve Apple'a yönelik tarife tehditleri de küresel piyasalarda satış baskısının artmasına neden oldu.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB ile yapılan ticaret görüşmelerinin hiçbir yere varmadığını belirterek, "Bu nedenle 1 Haziran'dan itibaren AB'ye doğrudan yüzde 50'lik bir tarife uygulanmasını öneriyorum. Eğer ürün ABD'de kurulmuş ya da üretilmişse gümrük vergisi uygulanmayacak." ifadesini kullandı.

Ayrıca Trump, bir başka paylaşımında ise ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ı hedef alarak, Apple Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'a da uzun zaman önce ABD'de satılacak iPhone'ların Hindistan ya da başka ülkede değil, ABD'de üretilmesini beklediğini söylediğini anımsattı. Trump, "Eğer durum böyle değilse Apple tarafından ABD'ye en az yüzde 25'lik gümrük vergisi ödenmeli." açıklamasında bulundu.

HAFTAYA HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, haftaya yurt içinde büyüme, işsizlik oranı, finansal istikrar raporu, ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları, ABD'de PCE fiyat endeksi ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 puanın destek, 9.400 ve 9.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

