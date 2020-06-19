Bakan Soylu, çipli kimlik kartlarına ehliyetlerin de yükleneceğini belirterek “Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Hazırlıkları tamamlıyoruz. Türkiye’ye bunu yakın zamanda müjdeleyeceğiz. Ehliyeti bunun üzerine yükleyeceğiz” dedi.

“Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek”

Bakan Soylu, çipli kimlik kartlarının arkasındaki çipin tasarlanırken 5 alanının bulunduğunu, o alanlara ne yerleştirilirse bunun da otomatik olarak kullanılma imkanının getirildiğini belirterek “Ehliyetimizi artık yanımızda taşımamız gerekmeyecek. Hazırlıkları tamamlıyoruz. Türkiye’ye bunu yakın zamanda müjdeleyeceğiz. Ehliyeti bunun üzerine yükleyeceğiz, jandarmamız ve polisimiz ehliyete bakmak istediği zaman (çipe) dokundurduğunda ehliyeti var mı yok mu anlamış olacak.” dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuyla (BDDK), Hazine ve Maliye Bakanlığıyla anlaşarak kredi kartlarından uygun olanları kimlik kartının arkasında bulunan çipin içerisine koyabileceklerini de aktaran Soylu, şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık hizmetleri, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) bu kimlik kartı ile bunun içerisine yüklenerek sağlanabilecek. En önemlisi elektronik imza. Yani bunun içerisine, atacağınız elektronik imza buna yüklenecek ve bu kartı çektiğiniz zaman, bir yere imza attığınız zaman o sanal ortamda elektronik imza olarak kabul edilmiş olacak. Dünyada böyle uygulama yapan ülke sayısı yok denecek kadar az.”

Süleyman Soylu, yeni bir kontrol mekanizması daha getirdiklerini ifade ederek şunları kaydetti:

“O da şu, elektronik kimlik doğrulama sistemi. Bankaya, notere, hastanelere, nereye giderseniz kendinizi tanıtmak istediğiniz her yerde baş parmağınızı bir elektronik kimlik doğrulama sistemine koyuyorsunuz, baş parmağınızı koyduktan sonra diyor ki ‘Siz Süleyman Soylu’sunuz, resminiz bu, sizin buraya girişinize imkan sağlanmaktadır.’ Bunu tüm Türkiye için tüm Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartına sahip vatandaşlarımız için yapacağız. Dünyanın önemli başarılarından birisine imza attık. 2017 yılının başında başladık bu kimliği vermeye tüm illerimizde. Yaklaşık 56 milyon vatandaşımıza bu kimliğimizi verdik. Bugün elektronik kimlik doğrulama sistemi ile bu bahsettiğimiz sistemle Türkiye’de hayatı çok kolaylaştıracağız.”