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Ekonomi medyası ve ihracat dünyası EGD gecesinde buluştu 

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Yeni Yıla Merhaba ve Anma Töreni 2025 etkinliği, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) konferans salonunda TİM'in ev sahipliği ve Trendyol'un sponsorluğunda gerçekleşti.

15 Ocak 2025 | 16:23
Ekonomi medyası ve ihracat dünyası EGD gecesinde buluştu 

Ekonomist Dergisi Haber Editörü Sibel Atik’in sunuculuğunu üstlendiği geceye iş dünyası ve medya sektörünün önde gelen isimleri katıldı.  

EGD Başkanı Recep Erçin ve TİM Başkanı Mustafa Gültepe'nin açılış konuşmasını yaptığı törende İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç ve TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç de birer selamlama konuşması yaptı. 

20. YIL ONURU

Meslekte 20. yılını dolduran üyelere teşekkür plaketi takdim edildi. Ekonomist Dergisi’nden Burcu Tuvay da meslek de 20’nci yıl plaketini alan isimler arasında yer aldı. Gecede konuşma yapan Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Vahap Munyar ekonomide zor geçen bir yıla işaret ederek, 2025'in ilk yarısından sonra bir rahatlama olmasını beklediklerini dile getirdi. 

EGD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Celal Toprak ise geçen yıl hayatını kaybeden gazeteciler Fehmi Köfteoğlu, İsmail Yanmaz, Faruk Türkoğlu ve Fikret Helvacıoğlu'nu anlattı.  TİM'in ev sahipliğinde ve Trendyol'u gold sponsorluğunda düzenlenen törene Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Basın Müşaviri Murat Oktay, TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ali Avcı, İDMİB Başkanı Güven Karaca, İHBİR Başkanı Kazım Taycı, DTİK Türkiye-Almanya Tesimcisi Kemal Şahin, DEİK Belarus İş Konseyi Başkanı Yılmaz Soycan, Doğanlar Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ve çok sayıda STK lideri ve iş insanı katılırken 2024'te yeniden yayına başlayan ve ekonomi medyasına katkı sağlayan kuruluşlara plaket takdim edildi.

Gecenin sponsoru Trendyol Grubu adına teşekkür plaketini şirketin Dış İlişkiler ve Kurumsal İletişim Başkanı Sinan Cem Şahin aldı. 


 

 

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Borsanın yeni şirketinde ortaklardan hisse alım açıklaması
4 şirketi borsada işlem gören holdingin gündeminde yeni bir halka arz var
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