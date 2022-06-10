Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada “Ekonomi yönetimimiz Türkiye Ekonomi Modeli çerçevesinde, hızlı ve çözüm odaklı adımlar atmaya devam edecek olup; atacağımız yeni adımlar silsilesi bu akşamdan itibaren Bakanlığımız ve ilgili kurumlarca kamuoyu ile paylaşılacaktır” denilmişti. Dün gece Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK ve SPK tarafından alınan yeni kararlar açıklandı. Açıklamalar şöyle:

1-GELİRE ENDEKSLİ SENET

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vatandaşların tasarruflarını Türk lirası cinsi varlıklarda değerlendirebilmelerinin teşvik edilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi talep toplama işlemlerinin 15 Haziran’dan itibaren gerçekleştirileceğini bildirdi. Sadece gerçek kişilere sunulacak olan GES’lerin, ülke genelindeki duyuru ve talep toplama işlemleri yoluyla ihraç edileceği belirtilen açıklamada, senede ilişkin talep toplama işlemleri ile senedin ihracı, kupon ve anapara ödemelerinin Bakanlığın sitesinde yayınlanacak duyuruda belirtilecek bankalar aracılığı ile gerçekleştirileceği kaydedildi.

2-TÜKETİCİ KREDİLERİNDE VADE DÜZENLEMESİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), tüketici kredilerinde genel vade sınırını 50 bin ila 100 bin lira arasında değişen tutarlar için 24 ay, 100 bin liranın üzerindeki tutarlar için 12 ay olarak belirledi.

3-KREDİ KARTLARI ASGARİ ÖDEMELERİ

BDDK, limiti 25 bin liranın altında olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 20’si; limiti 25 bin liranın üstünde olan kredi kartları için asgari ödeme tutarının dönem borcunun yüzde 40’ı olarak belirlenmesine karar verdi.

4-MERKEZ BANKASI’NDAN ZORUNLU KARŞILIK KARARI

Ticari kredilere uygulanan zorunlu karşılık oranı arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası cinsinden ticari nitelikteki nakdi kredilere yüzde 10 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık oranını yüzde 20’ye yükseltti.

5- SPK’DAN HALKA ARZLARLA İLGİLİ İNDİRİM KARARI

SPK kararına göre yurt içinde gerçekleştirilen halka arzlarda yurtdışından fon teminini özendirmek ve şirketlerin yurt dışında sermaye piyasası aracı ihracı yoluyla fon temin etmelerini teşvik etmek amacıyla ilgili ihraçlarda SPK tarafından tahsil edilen ücretlerde indirime gidildi.

6-EMTİA PAZARI KURULDU

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul nezdinde Emtia Pazarı’nın kurulduğunu ve altın sertifikası ihracına ilişkin çalışmalara başlandığını açıkladı.