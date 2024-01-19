Ekonomiden sorumlu bakanlardan Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'ya tebrik mesajı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, "Göklerde dalgalanan bayrağın artık uzayda dalganıyor! Gururluyuz!" ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı'nın ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı'ya uzay yolculuğunda başarılar dileyen Bolat, Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde geleceği ve ufku şekillendirmeye, milletten alınan güçle hedeflere kararlı ve emin adımlarla ilerlemeye devam edileceğini belirtti.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracının fırlatılma anının görüntüsünü, "Millet uzaya gidiyor" cümlesiyle paylaştı. "GururDuyTürkiye" etiketini kullanan Yumaklı, "Bu gurur bizim, bu gurur hepimizin. Şanlı bayrağımızı uzayda dalgalandıracak olan ülkemizin ilk astronotu Alper Gezeravcı kardeşimiz, seninle hep gurur duyacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Türk bayrağındaki ay ve yıldızın ait olduğu yere çıktığını vurgulayarak, "Ülkemizin insanlı ilk uzay görevi için Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 14 gün boyunca bilimsel deneyler gerçekleştirecek olan Alper Gezeravcı'ya tarihi yolcuğunda başarılar dileriz." ifadesini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, videolu paylaşımında "GururDuyTürkiye" etiketine yer vererek, göklerde Türkiye imzasının görüleceğine işaret etti.