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Ekonomiye güvende martta snırlı düşüş

Ekonomik güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 0,2 azalarak 98,8 değerini aldı.

30 Mart 2023 | 10:37
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Ekonomiye güvende martta snırlı düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks şubatta 99,1 iken martta yüzde 0,2 azalarak 98,8 oldu.

Tüketici güven endeksi ise martta aylık bazda yüzde 2,9 düşüşle 80,1'e geriledi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 1,7 artarak 104,1'e yükseldi.

İnşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,5 gerileyerek 88,5 değerini aldı.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,1 artarak 116,8 olurken, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,4 gerilemeyle 117,7'ye düştü.

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