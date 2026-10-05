Memur ve memur emeklisi maaş zammı 3 aylık enflasyon farkı belli oldu

Yılın ikinci yarısı için Eylül ayı enflasyonun belli olmasıyla emekli ve memurlar ile memur emeklilerinin alacağı zam da belli olmaya başladı.

Yılda iki kez enflasyon farkına bağlı olarak zam alan işçi ve Bağkur emeklisi ile memur ve memur emeklileri, 2026 yılı 9. ay enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte şimdiden 2027 yılı Ocak ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı.

İşçi emeklisi ve memurlar zamlarını altı aylık enflasyon verilerine göre alıyor. Eylül ayında enflasyon yüzde 1,84 olurken, yıllık enflasyon yüzde 29,79 olarak gerçekleşti. Temmuzda yüzde 0,99, Ağustos'ta yüzde 1,78 artış gösteren enflasyon, üç aylık dönemde toplamda yüzde 5,57 oldu.

Yüzde 1,84 Eylül ayı enflasyonu ile SSK ve Bağkur emekli aylıkları için üç aylık dönemde alacakları zam ya da enflasyon farkı yüzde 5,57 olarak belirlendi.

Memurlar ne kadar zam alacak?

Ekim ayı enflasyonu memur ve emeklileri de yakından ilgilendiriyor. Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına Temmuz ayında yüzde 7 oranında zam yapıldı.

Temmuz ayında yüzde 7'lik sözleşme zammı alan memur ve memur emeklileri bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı alacak, üstüne de sözleşmeden doğan yüzde 5'lik bir zam eklenecek.

Söz konusu üç ayda toplam enflasyon yüzde 5,7 olarak gerçekleşti, bu tutar alınan zam oranının altında kaldığı için memur için henüz doğan bir enflasyon farkı olmayacak. Bu nedenle memur ve memur emeklisi yıl başında şimdilik sözleşmeye bağlı olarak yüzde 5 zam alacak. Yeni yıl zamları Ocak 2027'te açıklanacak Aralık ayı enflasyon oranıyla tam olarak netlik kazanacak.