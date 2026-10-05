SSK ve Bağ-Kur emekli zammında 3 aylık oran belli oldu! İşte yeni hesap

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'deki maaş artışında etkili olacak enflasyon tablosuna eylül verisi de eklendi. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin üç aylık veri tamamlanmış oldu.

TÜİK'in açıkladığı rakamlarda TÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,84 yükselirken yıllık artış yüzde 29,73 olarak kaydedildi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında yılda iki kez, gerçekleşen altı aylık enflasyon dikkate alınarak artış yapılıyor.

Ocak-haziran dönemindeki fiyat değişimi temmuzdaki maaş artışına yansırken, temmuzdan aralık sonuna kadar oluşacak enflasyon da Ocak 2027'deki zam oranını ortaya çıkaracak.