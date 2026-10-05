SSK ve Bağ-Kur emekli zammında 3 aylık oran belli oldu! İşte yeni hesap

TÜİK’in eylül ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayında alacağı zamma ilişkin 3 aylık oran belli oldu. Temmuz ve ağustos verilerinin ardından eylül enflasyonunun da hesaba katılmasıyla zam oranında ilk üç aylık tablo ortaya çıktı.
Peki, 3 aylık emekli zammı ne kadar oldu? SSK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayında ne kadar zam alacak? İşte son verilerle emekli zammı hesabı...
1 SSK ve Bağ-Kur emekli zammında eylül verisi belli oldu
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2027'deki maaş artışında etkili olacak enflasyon tablosuna eylül verisi de eklendi. Böylece yılın ikinci yarısına ilişkin üç aylık veri tamamlanmış oldu.
TÜİK'in açıkladığı rakamlarda TÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,84 yükselirken yıllık artış yüzde 29,73 olarak kaydedildi. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarında yılda iki kez, gerçekleşen altı aylık enflasyon dikkate alınarak artış yapılıyor.
Ocak-haziran dönemindeki fiyat değişimi temmuzdaki maaş artışına yansırken, temmuzdan aralık sonuna kadar oluşacak enflasyon da Ocak 2027'deki zam oranını ortaya çıkaracak.
2 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin üç aylık zam oranı netleşti
Temmuz ayında yüzde 1,78, ağustosta ise yüzde 1,84 olarak gerçekleşen enflasyona eylül verisi de eklendi. Eylülde TÜFE'nin aylık bazda yüzde 1,84 artmasıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışına esas olacak üç aylık kümülatif oran yüzde 5,56'ya ulaştı.
3 SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak zammı ne zaman belli olacak?
Ocak 2027'de uygulanacak kesin zam oranı ise ekim, kasım ve aralık verilerinin de açıklanmasıyla, temmuz-aralık dönemini kapsayan altı aylık enflasyon üzerinden belli olacak.
4 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı ne kadar olmuştu?
2026’nın ilk altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon doğrultusunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17,76 olarak belirlenmişti.
Temmuz ayında yapılan düzenlemeyle emeklilerin kök aylıklarına da aynı oranda, yüzde 17,76 artış yansıtılmıştı.