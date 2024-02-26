Elazığ'da maden ocağında göçük

Elazığ'ın Palu ilçesinin Kayaönü köyü mevkisinde özel bir krom madeninde henüz belirlenemeyen nedenle göçük oldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Göçük altında kalan işçilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, saat 10.00 sıralarında Palu ilçesi Kayaönü köyü civarında krom madenine ait bir işletmede göçük meydana geldiği ihbarının alındığını, ekiplerin hızla olay yerine intikal ettiğini söyledi.

Vali Toraman, "Arama kurtarma faaliyetleri süratle başladı. İlk etapta bir işçimiz kurtarıldı. Biraz önce de ikinci işçimizin kurtarıldığı haberini aldık. Şu anda göçük altında 2 işçinin kaldığını değerlendiriyoruz. Onlara da ulaşmak için arama kurtarma ekiplerimiz yoğun şekilde faaliyetlerini sürdürüyorlar." dedi.