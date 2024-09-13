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Elektrikli araçlar hız kesti, batarya devi vites düşürdü

İsveçli batarya devi Northvolt, elektrikli araç (EV) pazarının yavaşlaması nedeniyle işgücünün büyük bir bölümünü işten çıkaracağını, birkaç tesisi satacağını veya birleştireceğini açıkladı.

13 Eylül 2024 | 09:36
Elektrikli araçlar hız kesti, batarya devi vites düşürdü

Elektrikli araçlarda kullanılan lityum-iyon piller üreten ve Volvo ve Volkswagen gibi diğer büyük otomotiv üreticileri ile çalışan Northvolt, Avrupa'nın en değerli teknoloji şirketlerinden biri. Ancak elektrikli araçlara yönelik talepteki düşüş, şirketin faaliyetlerini önemli ölçüde azaltmak zorunda kalmasına yol açtı. 

Sonuç olarak, işletme giderlerini azaltmak için katot aktif malzeme üretim kolu olan Northvolt Ett Upstream 1'de üretimi durdurdu. Benzer şekilde şirket, İsveç'in Kvarnsveden kentindeki Northvolt Fem tesisini de satacağını açıkladı. 

Northvolt ayrıca, Polonya'nın Gdansk kentinde bulunan Northvolt Systems'ı da kısmen ya da tamamen satmayı düşünüyor ve bu konuda potansiyel yatırımcı ve ortaklarla görüşüyor.

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Borsada bugün 1 şirket temettü dağıtacak (13 Eylül)
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 5 şirket
SPK bülteni: 2 şirkete bedelli, 5 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK’dan bir kişiye işlem yasağı geldi
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