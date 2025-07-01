Elon Musk, ABD Senatosu’nda görüşülen kapsamlı ekonomi tasarısı sonrası yaptığı açıklamalarla, siyasi alandaki etkisini yeniden gündeme taşıdı. Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlarda, Kongre üyelerine yönelik sert eleştirilerde bulundu ve yeni bir siyasi parti kurma sinyali verdi.

Musk, federal hükümetin harcamalarını artıran yasa tasarısına destek veren Kongre üyelerini hedef alarak, "Tarihin en büyük borç artışına oy verenler utanmalı. Ön seçimlerde kaybetmeleri için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. Ardından, "Eğer bu tasarı geçerse, ertesi gün Amerika Partisi kurulacak" açıklamasıyla yeni bir siyasi oluşumun sinyalini verdi.

Trump'tan yanıt gecikmedi

Elon Musk’ın çıkışına ABD Başkanı Donald Trump’tan yanıt gecikmedi. Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Musk’ın kamu sübvansiyonları olmadan Tesla ve SpaceX gibi girişimlerini sürdüremeyeceğini öne sürdü ve Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın (DOGE) bu durumu incelemesi gerektiğini belirtti.

CNN'in haberine göre Musk, söz konusu yasa tasarısının geleceğin endüstrilerine zarar verdiğini savunurken, elektrikli araç ve yenilenebilir enerji desteklerinin azaltılmasını eleştirdi. Ancak bu teşviklerin kaldırılmasının, tasarıya karşı çıkma nedenlerinden biri olmadığını da ifade etti.

2024 seçimlerinde Donald Trump ve Cumhuriyetçi adaylara 275 milyon doların üzerinde bağış yapan Musk, geçtiğimiz haftalarda siyasi harcamalarını azaltacağını açıklamıştı. Ancak son çıkışları, siyasi alandaki etkisini sürdürmeye devam ettiğini gösteriyor.

Federal Seçim Komisyonu verilerine göre, Musk’ın Amerika PAC adlı siyasi eylem komitesi en son mart ayında Florida’daki iki özel seçimde yarışan Cumhuriyetçi adayları destekledi.