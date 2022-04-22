Musk, TED Konferansı’nda Chris Anderson ile yaptığı röportajda “yılda milyarlarca doları kişisel tüketime harcamadığını” ancak jetin tutumlu yaşam tarzının bir istisnası olduğunu söyledi. Musk, bir evi, yatı olmadığını ve tatil yapmadığını da sözlerine ekledi.