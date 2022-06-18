Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, twitter hesabından 1453 yılında gerçekleşen İstanbul’un Fethi’ne gönderme yapan bir paylaşım yaptı.

Elon Musk’ın paylaştığı twette yatağına uzanmış bir Bizans askeri var ve “Kapıyı kilitledim mi?” dediği görülüyor. Altta ise Constantinople 1453 ibaresi dikkat çekiyor.

Elon Musk’ın bu paylaşımına çok sayıda yorum geldi. Kullanıcıların büyük bölümü Elon Musk’ın neden bu paylaşımı yaptığını anlamadığını söylüyor.